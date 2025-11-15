愛雅懷孕添肉10公斤 赴韓當尪啦啦隊

「最美孕婦」愛雅懷孕6個月，日前陪老公萬先生飛往韓國參加運動賽事，順便充電旅行。她說，現在體重達到最巔峰狀態，相較孕前多了10公斤，腹中兒子在產檢時更被醫生稱讚：「寶寶頭好壯壯」。

愛雅說，醫生透露嬰兒雙腿非常長，整體發展都是前段班，她也為兒子取了乳名「跳跳」，希望孩子活潑開朗、很有活力。

愛雅在韓國替參加運動賽事的老公加油打氣，擔任最佳啦啦隊，「閨蜜、老公要去參加國際運動比賽，我只能參加，不然前兩年忙碌工作、加上家裡年邁的狗狗，都讓我放不下心，這次動力比較大，才讓我放下一切飛出去」，她更是在老公完賽時，大方獻吻。

愛雅體力驚人，在韓國第一天在東大門逛街到凌晨3點，隔天10點接著繼續逛，「整整5天我都沒有累過，只睡5個小時就睡飽了」。她的血拚戰鬥力十足，但竟然沒有購入任何關於寶寶的物品，她笑說為了好好放鬆、陪伴老公，就沒有特別安排跟小孩有關的行程。

愛雅透露，老公年輕時非常熱愛運動，但這些年忙於工作沒有時間運動，她鼓勵老公儲備體力、重拾運動熱情，這樣以後才能好好陪兒子玩。