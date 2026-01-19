愛雅懷孕被咒「祝流產一屍兩命」 為孩子怒提告：身為母親無法視若無睹

愛雅懷孕竟遭網友詛咒流產。（圖／翻攝臉書／愛雅）

藝人愛雅（張艾亞）去年8月宣布懷孕喜訊，獲得許多粉絲的祝福，未料卻在社群平台遭遇惡意攻擊。一名網友留言詛咒她「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，用語兇狠駭人。面對如此言語暴力，愛雅於17日深夜前往西湖派出所報案，正式提告處理。

根據愛雅於社群平台公開的「受（處）理案件證明單」顯示，此案列為「一般刑案（妨害名譽（信用））」，報案時間為1月17日晚上11時47分。證明單內容指出，愛雅遭到不明人士公然侮辱與恐嚇，已進入司法程序調查。愛雅強調，此舉是為了保護自身及腹中孩子的安全與尊嚴，展現為母則強的態度與決心。

廣告 廣告

愛雅隨後在Instagram限時動態中感性表示，出道以來對於網路批評一直以平常心看待，從未考慮以司法手段回應，但這次事件讓她深感不安。她寫道：「當言語指向一個尚未來到這個世界的生命，我著實感受到被恐嚇、被詛咒、被威脅的不適感……，我身為母親，無法也不該視若無睹。」

她也坦言，即使對方未必能查出身份，她仍決定採取行動：「即使不一定找得到對方，我仍會選擇保護我的孩子，也守住我應有的界線。」最後，愛雅感謝所有關心她的朋友，並報平安表示會為了孩子繼續堅強。

愛雅對網友提告。（圖／翻攝臉書／愛雅）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婚前照顧失智公公「把屎把尿」！ 洪詩還原真相：丈夫、大伯都很孝順

柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動

街頭行乞結緣戀愛五年！男方發現「她根本沒離婚」 怒討回49萬聘金