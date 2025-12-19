愛雅懷孕「迷上甜食」體重沒失控！重量都給寶寶 曝孕期不胖秘訣：多虧老公

藝人愛雅在今年8月宣布懷孕，隨著肚子變得越來越大，卻依然保持四肢纖細、精神良好，令不少網友好奇如何做到。她近日PO文分享，其實懷孕後口味改變，迷上本來並不喜歡的甜食，所幸體重維持在正常範圍，寶寶也健康成長，媽媽和孩子都狀態良好。

愛雅孕期迷上甜食。（圖片來源：IG aiyachang1988）

愛雅笑說，懷孕前對甜食根本毫無念想，結果現在每天都想來兩球gelato，「開心果＋巧克力，簡直是靈魂搭配！」多虧老公幫忙打理三餐，現在懷孕約8個月的她，孕期體重只增加不到10公斤，最新一次產檢甚至只有寶寶增重，令她很開心：「繼續走在『吃得開心、斤斤計較、胖寶不胖母』的路上！」

有網友詢問她如何在孕期保持不胖，愛雅分享：「我的秘訣是：一到五健康吃，週末放鬆吃。（冰淇淋不在此限範圍內）」先前她也曾透露，為了將身體保持在舒適狀態，就算懷孕疲累，她也持續上孕婦瑜珈課，外出時更從不懈怠打扮，強調「孕婦不一定有孕婦樣」，只要有心，依然能保持漂漂亮亮。

