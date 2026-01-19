愛雅懷孕8個月遭詛咒「一屍兩命」！深夜怒提告：身為母親，無法視若無睹

女星愛雅（張艾亞）懷胎8個月，正沉浸在對新生命的期待和喜悅中，近日卻遭人惡意詛咒，心情大亂。她難過地PO文透露，竟有網友惡意留言「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，內容駭人，讓她備受驚嚇，決定強硬反擊。

愛雅在社群平台公開留言截圖，起初還好心地替對方帳號打馬賽克，但後來越想越不安，為了自己肚中孩子的安危，決定還是直接公開，用更強硬的方式面對。令她難受的是，這個留言網友的大頭照甚至是親子照，與留言內容形成強烈落差，更讓人感到不安與毛骨悚然。

面對涉及人身安全的惡毒言論，愛雅最終於1月17日深夜前往台北市內湖分局西湖派出所報案，正式採取法律行動。她同步公開「受（處）理案件證明單」，案由列為「一般刑案（妨害名譽（信用））」，內容註明遭不明人士公然侮辱與恐嚇。

愛雅為了保護孩子選擇報案。（圖片來源：臉書 愛雅（張艾亞））

愛雅吐露心聲，坦言出道以來遭受的攻擊不少，對於這些網路上的謾罵與批評，她過去多半選擇以平常心看待，從未想過透過司法途徑回應，然而這次的言論已經越過她能承受的界線，「當言語指向一個尚未來到這個世界的生命，我著實感受到被恐嚇、被詛咒、被威脅的不適感……，我身為母親，無法也不該視若無睹。」

對於這次報案，她進一步強調：「即使不一定找得到對方，我仍會選擇保護我的孩子，也守住我應有的界線。」愛雅也向關心她的朋友與粉絲報平安，表示自己會為了孩子繼續堅強面對，請大家放心。

