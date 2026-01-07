愛雅懷孕8個月「巨大孕肚曝光」！帶寶寶做瑜伽母愛噴發

愛雅挺著大肚子包貨。（愛雅辣呦提供）

卸貨倒數！2026來臨，愛雅目前懷孕邁入第8個月，與肚中的寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概5個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」

目前愛雅也開始超前部署，老公萬先生著手在家中佈置嬰兒床，她則顯得平穩：「其實都是老公在準備，我非常冷靜，也完全沒有自己購入任何關於小孩的東西，自從知道是懷男孩後，我就非常非常淡定，因為我希望成為一個冷靜的母親，養成一個有責任感、不是媽寶的孩子。」

愛雅在產前積極做瑜伽。（愛雅辣呦提供）

愛雅相當期待寶寶的到來。（愛雅辣呦提供）

為了生產做準備，愛雅這半年以來開始練瑜伽調劑身心！她認為非常有幫助：「因為很多媽媽學姐都跟我說恥骨痛非常惱人，但我到目前還沒有痛，也希望孕後期的我，不會碰到恥骨痛大魔王，目前身體感受舒服、體力也很好，被親友們稱讚好適合懷孕；而生產方式還在討論，笑說因為寶寶頭有點太大，還沒有決定要用什麼方式，先順其自然看看。

