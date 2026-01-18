愛雅懷孕8月遭咒「流產一屍兩命」 對方身份曝：太恐怖

愛雅近日收到惡意詛咒。（圖／翻攝自愛雅臉書）





女星愛雅2022年宣布和圈外好友「萬先生」登記結婚，2年後補辦婚宴。去（2025）年公開懷孕的喜訊，也經常在社群分享孕期的點滴，未料近日她卻遭到惡意詛咒「一屍兩命」，除了嚇壞之外，她也直接公開對方身份。

愛雅17日在限時動態曬出一則留言，只見對方寫下「祝你流產一屍兩命，想起都開心。」恐怖的言論讓已經進入孕晚期的愛雅受到驚嚇，她也忍不住表示「我不打算馬賽克了，這種留言真的會嚇壞媽媽。」

雖然受到驚嚇，但愛雅也選擇不再容忍，直接公布留下惡意言論網友的頭貼及名字，仔細看對方的大頭貼竟還是親子合照，卻寫下這種詛咒言論，讓愛雅忍不住附上一個哭泣的表情直呼「太恐怖了。」



