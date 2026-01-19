愛雅懷孕8月遭網友留言詛咒「一屍兩命」！ 急衝警局報案

愛雅懷孕8月遭網友留言詛咒，深夜急衝警局報案。（圖／IG@aiyachang1988）

37歲女星愛雅（張艾亞）自節目《大學生了沒》出道，隨後演出不少戲劇，也跨入主持人領域。她2022年與圈外老公結婚，2025年8月宣布懷孕喜訊，預計在今年2月迎來家中的新成員，怎料，她日前收到網友的詛咒留言，讓她嚇得罕見到警局報案。

愛雅18日深夜在社群曬出一張報案單，報案內容寫道：「報案人稱於上述時間地點遭不明人士公然侮辱、恐嚇，故至派出所報案」，同時附上一則網友留言：「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，短短字句卻讓人感到恐懼。接著愛雅表示，出道以來對網路上的謾罵與評論，始終抱持平常心看待，也從未想透過司法方式應對。

然而，該網友的留言涉及到肚中的寶寶，令愛雅無法忍受，「當言語指向一個尚未來到這個世界的生命，我著實感受到被恐嚇、被詛咒、被威脅的不適應…我身為母親，無法也不該視若無睹」，雖然她認為難以找到留言的網友，仍強調「會選擇保護我的孩子，也守住我應有的界線。謝謝所有關心我的你們，請放心」。

愛雅去年8月在社群宣布好消息，透露現已37歲的她，有許多朋友的孩子會稱她乾媽，但她從沒認真想過：「我會不會是個稱職的媽媽？」甚至懷疑自己是否還有機會成為母親，想不到寶寶就毫無預警地出現了。儘管要開始調整生活習慣，過程會有很多不適應，但她慢慢變得期待寶寶的到來，「因為另一個新生命，變得更加勇敢、更加細膩的全心全意」。

