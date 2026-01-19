愛雅懷孕8月遭詛咒「一屍兩命」 深夜派出所報案反擊

藝人愛雅（張艾亞）懷胎8個月，卻在社群平台遭到網友留下「祝你流產一屍兩命，想起都開心」等惡毒詛咒，讓她決定不再容忍，深夜前往派出所報案，展現身為人母捍衛未出世孩子的決心。

藝人愛雅（張艾亞）。（圖／翻攝自愛雅IG）

愛雅懷胎8個月，不時在社群分享生活。（圖／翻攝自愛雅IG）

愛雅預產期約落在今年2月，準備當媽的她原本難掩喜悅，不時在社群分享生活，未料卻遭到惡毒網友的言語攻擊。她於1月17日深夜23時47分前往台北市政府警察局內湖分局西湖派出所報案，並在社群曝光「受（處）理案件證明單」，案件屬於「一般刑案（妨害名譽（信用））」，內容明確指出遭到不明人士公然侮辱與恐嚇。

愛雅在限時動態表示，出道至今對於網路謾罵始終以平常心面對，從未想過動用司法方式回應。「然而，當言語指向一個尚未來到這個世界的生命，我著實感受到被恐嚇、被詛咒、被威脅的不適感……，我身為母親，無法也不該視若無睹。」

她堅定透過司法程序守護自身權益，強調「即使不一定找得到對方，我仍會選擇保護我的孩子，也守住我應有的界線」。文末她也感謝所有關心的朋友，並向大家報平安，表示會為了孩子繼續堅強應對，反擊網路暴力。

愛雅限動PO出報案證明單。（圖／翻攝自愛雅IG）

