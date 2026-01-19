愛雅懷孕8月遭酸民咒「流產」！深夜奔「這處」開告

娛樂中心／曾詠晞報導



藝人愛雅（張艾亞）自2025年8月公開懷孕喜訊後，常在社群媒體分享孕期日常，不料近期卻有網友在貼文下方惡意攻擊愛雅及未出生的寶寶，留下「祝你流產一屍兩命，想起都開心」的驚悚詛咒，面對涉及人身安全的威脅，讓懷胎8月的愛雅無法忽視，在17日深夜前往警局報案，並透過社群平台向外界表示自己堅定的立場。





懷孕8月被咒「流產一屍兩命」！愛雅深夜報案怒告：無法視若無睹

愛雅（右）與老公（左）在2025年公布懷孕後，經常將孕期生活分享給大眾。（圖／翻攝自臉書粉專《愛雅（張艾亞）》）

根據愛雅在Instagram限時動態上的照片中顯示，她於民國115年1月17日23時47分前往台北市西湖派出所報案，而案件證明單上表明此案被歸類在「一般刑案（妨害名譽（信用））」，報案內容則為「遭遇不明人士公然侮辱、恐嚇」。愛雅同時附上該網友的惡毒留言「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，令人恐懼的是，該帳號的大頭貼竟是一張溫馨的親子照，如此巨大的言論與形象落差，讓愛雅感到極度不安，更堅定不再姑息。

近期一則網友的惡意攻擊讓愛雅深夜報警，並堅定的告訴大眾自己的底線是孩子。（圖／翻攝自IG ＠aiyachang1988）

在事件發生過後，愛雅感性的向關心的粉絲們報平安。（圖／翻攝自臉書粉專《愛雅（張艾亞）》）

同時愛雅也感性分享內心自白，她強調出道至今面對網路上的謾罵與評論，她始終以平常心面對，也從未動用司法的方式回應。然而「當言語指向一個尚未來到這個世界的生命」，她真切感受到被恐嚇與威脅的不適感，也無法裝做看不見，因此她這次選擇保護自己的孩子，守住應有的底線。她在報案後也向關心的粉絲們報平安，承諾會為了孩子保持堅強。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：懷孕8月竟被酸民咒「流產一屍兩命」！愛雅深夜報案怒告：無法視若無睹

