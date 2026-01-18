愛雅懷胎8月突遭咒「流產一屍兩命」 她哭曝對方身分：太恐怖了

娛樂中心／蔡佩伶報導

愛雅透露懷孕卻遭到網友詛咒。（圖／翻攝自愛雅IG）

女星愛雅除了演藝事業穩定之外，副業同樣經營得有聲有色，然而，懷胎8個月的愛雅不時就會在社群分享生活，但近日卻遭到網友詛咒「一屍兩命」，讓她氣得公開對方身分，直喊：「不馬賽克了」。

愛雅預產期約落在今年2月，準備當媽的她更是難掩喜悅，不過愛雅最近發現竟網友在貼文中留下惡毒文字，從公開的截圖可以發現，對方表示「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，恐怖言論瞬間讓愛雅嚇壞。

愛雅對於這種言論，附上一個流淚的表情符號直呼「太恐怖了」，而她不願容忍對方行徑，決定不馬賽克，曝光對方帳號，仔細一看對方大頭照是親子頭貼，不過言論卻讓人毛骨悚然。

愛雅目前懷胎8個月。（圖／翻攝自愛雅IG）

