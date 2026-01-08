愛雅懷胎8月被寶寶「頂到肋骨」！卸貨倒數最怕「一件事」 盼不碰到大魔王

四季線上／陳軒泓 報導

女星愛雅目前懷孕邁入第8個月，肚中寶寶的胎動也更加頻繁，她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈」愛雅也透露母子倆還不太會對話，但寶寶常讓她感覺肋骨被頂到，因此會對著他說：「請你下去一點喔！」，想不到真的有用。

愛雅懷胎8月，做瑜珈調劑身心（圖片提供：愛雅辣呦）

進入卸貨倒數階段，愛雅老公也著手在家中佈置嬰兒床，她則顯得平穩：「其實都是老公在準備，我非常冷靜，也完全沒有自己購入任何關於小孩的東西，自從知道是懷男孩後，我就非常非常淡定，因為我希望成為一個冷靜的母親，養成一個有責任感、不是媽寶的孩子。」

愛雅老公超前佈署，嬰兒床準備好了（圖片提供：愛雅辣呦）

而為了生產做準備，愛雅這半年也開始練瑜伽調劑身心，她認為非常有幫助：「因為很多媽媽學姐都跟我說恥骨痛非常惱人，但我到目前還沒有痛，也希望孕後期的我，不會碰到恥骨痛大魔王」她表示目前身體感受舒服、體力也很好，還被親友稱讚很適合懷孕，至於生產方式還在討論，愛雅笑說：「因為寶寶頭有點太大，先順其自然看看」。

懷孕中的她也不忘顧全麻辣鍋副業，目前還是把工作擺第一，會繼續上班陪伴員工包貨出貨直到生產，她笑說：「祝福收到貨的客戶們，都能好運到！」

愛雅生產倒數仍掛心副業（圖片提供：愛雅辣呦）

