愛雅挺孕肚拍攝火辣寫真 卸貨倒數苦惱膀胱壓迫導致頻尿

【緯來新聞網】女星愛雅懷孕進入倒數卸貨階段，日前與老公萬先生甜蜜同框拍攝孕婦寫真，如何與攝影師在風格與尺度上準確拿捏？愛雅表示：「我們找了一位了解我們夫妻互動細節與生活狀態的攝影大師，他對我們的默契與情感語言都很熟悉。」近期肚子越來越大壓迫膀胱，導致晚上頻尿，她許願：「已經快忘記一覺到天亮是什麼感覺了。如果可以，希望生產前能好好睡一覺，睡飽再去待產。」

愛雅與老公萬先生甜蜜同框拍攝孕婦寫真。（圖／愛雅辣呦提供）

有趣的是，老公萬先生對於鏡頭相對陌生，透過熟悉的朋友掌鏡，讓他可以很放鬆地投入拍攝，愛雅形容：「整個過程很自然、和諧，更能呈現最好最真實狀態的老公，當他自在，我跟肚子裡的兒子更能放心發揮。」至於主題設定，愛雅希望呈現不做作、真實的情感狀態，讓影像自己說故事，特別以黑白色調為主，希望即使 50 年後再回頭看，依然能感受到那份溫度與情緒。



拍攝孕婦寫真與過往經驗有什麼不同？愛雅坦言：「當天其實最擔心的是體力，加上細跟高跟鞋已經八個月沒穿，怕自己撐不住，還好只穿了一套拍攝。」更笑說：「很慶幸自己一直有維持瑜珈習慣，拍攝時能呈現孕期肌肉線條的美感，畫面完全符合我腦海中率性、自然的想像。」

愛雅與老公萬先生相約坐月子時再一起瘦回來。（圖／愛雅辣呦提供）

愛雅感謝肚中兒子的貼心：「拍攝過程寶寶非常配合，直到現在我還繼續工作，他也沒有讓我感到不適，真的很感謝他，像是默默陪我一起完成每個階段，媽媽都很快樂自在舒服的享受每一份工作、每一天的日常。」有趣的小插曲，老公豁出去也一起「帶球」拍攝，她幽默說：「拍婚紗的時候可以一直彎腰，現在真的彎不下去，因為我和老公都各自卡著一顆球。」



老公萬先生還開玩笑說：「不讓老婆一個人變胖，說好連變胖都要一起！」相約坐月子時再一起瘦回來。愛雅苦笑著：「他現在很努力增肥，而且還胖得比我多，我自己也有點困惑。」更信心喊話：「我想把這段難得的「帶球」畫面記錄下來，也期待我們之後可以一起瘦回來，而不是變本加厲地報復性增肥，就讓大家拭目以待，我們會不會成功一起回到最佳狀態。」

日前愛雅決定報警提告網友的惡言攻擊（圖／愛雅辣呦提供）

為母則強！日前愛雅決定報警提告網友的惡言攻擊，她有感表示：「媽媽不是超人，我不會假裝自己有多樂觀，也不會刻意放大事件的戲劇性。」自認成為母親之後，很清楚地知道自己多了一種必須存在的能力：保護。她強調：「孩子不是我們的軟肋，他們是盔甲，讓我們在該站出來的時候，毫不退縮。」



面對看不見的網路霸凌，她選擇正面對決：「我們不能再選擇姑息。我們只能成為自己與孩子的守護者。母親因為有了孩子而更柔軟，也因為有了孩子而更堅固。」因此她呼籲大家：「當惡意越界時，站出來不是情緒化，而是對下一代的責任。希望讓善良不再只是沉默的大多數，而是被看見、被保護的力量。」

