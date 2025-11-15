愛雅挺6月孕肚出國放鬆 日睡5小時連逛5天街展現驚人體力

懷孕6個月的愛雅，與老公萬先生飛往韓國首爾享受5天4夜的充電之旅。（圖／愛雅辣呦提供）

藝人愛雅懷孕邁入6個月，近日決定解放身心，與老公萬先生飛往韓國首爾享受5天4夜的充電之旅。她透露已2年未出國，這次是為了愛相隨，擔任老公參加「HYROX健身賽事」的最佳啦啦隊，才讓她放下工作和年邁的愛犬，踏上旅程。

目前愛雅體重較孕前高峰已增加10公斤，但她會特別控制飲食。產檢時醫生稱讚她的兒子「頭好壯壯」，雙腿非常修長，發育優於多數寶寶。愛雅也為兒子取了乳名「跳跳」，期許孩子活潑有活力，健康成長最重要。

此趟首爾行最令人驚訝的是，愛雅展現極佳體力，她笑稱原本以為需要調整行程，沒想到第一天逛東大門就到凌晨3點，隔天早上10點又繼續「戰鬥」，整整5天從未感到疲憊，只要睡5小時就精力充沛。連同行友人都稱讚她體力比大家都好，店員甚至沒發現她有孕在身。

愛雅老公參加「HYROX健身賽事」，完賽後大方獻吻放閃。（圖／愛雅辣呦提供）

這趟旅行愛雅購物戰力十足，但有趣的是，她竟然沒有買任何一件關於寶寶的物品，笑說：「都是為了自己跟老公，放鬆購物。」老公則幽默回應：「妳的運動比較貴，逛街很有動力。」

愛雅此行另個任務是支持老公挑戰國際賽事。她透露老公年輕時熱愛運動，但近年因忙碌而疏於鍛鍊，她鼓勵老公重拾熱情、養好身體，「不然無法陪兒子玩」，老公成功完賽，愛雅在場邊熱情加油，並大方獻吻放閃。

