愛雅挺8月孕肚拍寫真深V開到肚臍 卸貨前夕硬起來開告酸民

愛雅與老公萬先生甜蜜同框拍攝絕美孕婦寫真。（圖／愛雅辣呦提供）

女星愛雅懷孕進入卸貨倒數階段，日前她與老公萬先生甜蜜同框拍攝絕美孕婦寫真。夫妻倆特別挑選熟悉彼此生活狀態的攝影師執鏡，以「真實、自然」為核心，運用大量黑白色調勾勒時尚大片感。愛雅笑稱，希望能讓影像自己說故事：「即使 50 年後回頭看，依然能感受到那份溫度。」

拍攝過程中，愛雅挑戰穿上久違的細跟高跟鞋，所幸平時勤練瑜珈，讓她即便挺著8個月孕肚，依然展現流暢的肌肉線條。有趣的是，老公萬先生為體恤老婆懷孕辛勞，竟搞笑說兩人要一起變胖。愛雅則打趣說，兩人現在各卡著一顆球，連彎腰都有難度，「期待我們坐月子後能一起瘦回來，請大家拭目以待」。

廣告 廣告

隨著預產期接近，愛雅坦言受頻尿困擾，許願「希望能睡飽再去待產」。而即將成為人母，她也展現「為母則強」的堅毅，日前針對網路霸凌果斷報警提告。她感性表示：「孩子不是軟肋，而是盔甲。」選擇不再姑息惡意，以身作則成為孩子的守護者，讓善良的力量不再沉默。

隨著預產期接近，愛雅坦言受頻尿困擾。（圖／愛雅辣呦提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才

女子腹痛竟是分娩前兆！她以為肚子痛 沒想到23分鐘後就當媽了

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分