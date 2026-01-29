愛雅維持「1習慣」孕婦寫真也有肌肉線條 老公不捨老婆「獨自變胖」各帶一顆球

愛雅「卸貨」倒數。愛雅辣呦提供

藝人愛雅（張艾亞）懷孕進入倒數「卸貨」階段，日前與老公萬先生甜蜜同框，決定拍攝孕婦寫真為這段珍貴過程留下紀念。完成的每款照片如同時尚大片，不僅風格火辣吸睛，更展現了夫妻間的情感張力。談及如何在尺度與風格間取得平衡，愛雅透露：「我們找了一位了解我們夫妻互動細節與生活狀態的攝影大師，他對我們的默契與情感語言都很熟悉。」由於近期孕肚壓迫膀胱導致頻尿，愛雅也幽默許願，希望能重溫「一覺到天亮」的感覺，盼生產前能睡飽再去待產。

廣告 廣告

愛雅老公「陪胖」。愛雅辣呦提供

熟悉團隊引導自然狀態 老公陪胖「帶球」拍攝

此次拍攝主題設定以呈現「不做作、真實」的情感為主，並特別選擇黑白色調，愛雅希望即使 50 年後回頭再看，依然能感受到當時的溫度。面對鏡頭相對陌生的老公萬先生，在熟悉的朋友掌鏡下也顯得放鬆，愛雅形容：「整個過程很自然、和諧，更能呈現最好最真實狀態的老公，當他自在，我跟肚子裡的兒子更能放心發揮。」

拍攝當天，愛雅最擔心的是體力挑戰，尤其是已有八個月未穿細跟高跟鞋。她慶幸自己一直維持瑜珈習慣，讓拍攝時能呈現孕期肌肉線條的美感，畫面完全符合她腦海中率性、自然的想像。此外，拍攝過程也發生有趣插曲，老公為了不讓老婆一個人變胖，竟「陪胖」一起帶球拍攝。愛雅幽默表示，拍婚紗時可以一直彎腰，現在卻因兩人各卡著一顆球而彎不下去，更苦笑透露老公目前胖得比她還多，兩人已相約坐月子時要一起瘦回來。

愛雅一直有做瑜伽的習慣。愛雅辣呦提供

感謝肚中兒子貼心陪伴 愛雅挺身對抗網路霸凌

愛雅在文中特別感謝兒子的貼心，表示寶寶在拍攝與工作期間都非常配合，讓她能快樂自在地享受每一天。然而，面對懷孕期間遭遇的網路惡言攻擊，愛雅展現了「為母則強」的一面，日前決定報警提告，正面對決網路霸凌。她有感而發地表示：「媽媽不是超人，我不會假裝自己有多樂觀，也不會刻意放大事件的戲劇性。」

愛雅強調，成為母親後，她清楚意識到保護孩子是必須存在的能量，「孩子不是我們的軟肋，他們是盔甲，讓我們在該站出來的時候，毫不退縮。」她選擇不再姑息，呼籲大眾在惡意越界時應勇於站出來，這不僅是為了自己，更是對下一代的責任。她表示，母親因孩子而柔軟也因孩子而堅固，希望能讓善良不再只是沉默，而是成為被看見且具保護力的力量。

愛雅挺身對抗網路霸凌。愛雅辣呦提供



回到原文

更多鏡報報導

《素媛》兒童性侵犯72歲趙斗淳「再入獄」！5度違規擅離家門、毀損電子腳鐐 判刑8個月當庭拘留

演員情侶+1！《PD101》柳善皓與《藍色海洋的傳說》幼年全智賢「交往時長」公開 申銀秀號稱「第2個秀智」

巧合？車銀優陷200億逃稅疑雲 「調查當日」母公司地址「神祕移轉」至江南

離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」