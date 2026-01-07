愛雅胎動「像異形要衝出」 懷孕8個月堅持親自上工

藝人愛雅懷孕進入第八個月，胎動更加頻繁，笑稱像是異形要衝出來的感覺，相當強烈，偶爾被頂到肋骨時，便會柔情喊話：「請你下去一點喔！」沒想到寶寶好像真聽得懂，真有所緩和。而她向來視工作為重，就算懷孕仍會上班持續陪伴員工包貨、出貨，直至生產。

為生產做準備，愛雅開始練瑜伽調劑身心（圖／愛雅辣呦）

一家人超前部署，愛雅老公萬先生已佈置嬰兒床，倒是愛雅相當淡定，自己完全沒有購入任何關於孩子的東西：「自從知道是懷男孩後，我就非常非常淡定，因為我希望成為一個冷靜的母親，養成一個有責任感、不是媽寶的孩子。」

為了生產，愛雅半年來開始練瑜伽調劑身心，很多學姊分享「媽媽經」，表示孕期的恥骨痛非常惱人，「但我到目前還沒有痛，也希望孕後期的我，不會碰到恥骨痛大魔王。」目前身體感受舒服、體力也很好，還被親友們稱讚很適合懷孕；至於生產方式仍在討論中，她笑說因為寶寶的頭有點大，還沒有決定要用什麼方式，先順其自然。

愛雅淡定面對寶寶誕生，老公萬先生已購置好嬰兒床（圖／愛雅辣呦）

冬季來臨，進入吃火鍋的旺季，副業麻辣鍋品牌業績也跟著飆升。過年將至，闆娘愛雅呼籲大家要囤要快，就算再熟的客人都不能插隊，而今年業績持平，也達成心裡的目標，可說愛情事業都豐收。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導