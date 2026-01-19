愛雅臨盆前遭惡意詛咒 好友夏和熙揭她心情起伏大

為迎接新戲開播，夏和熙與楊翹碩特地手牽手前往拜月老。（結果娛樂提供）

女星愛雅（張艾亞）懷孕8個月，竟遭網友惡意留言詛咒：「祝你流產一屍兩命，想起都開心。」她看到火冒三丈去報案。好友夏和熙19日與楊翹碩到迪化街霞海城隍廟宣傳BL直式影集《我說愛你是真的》，表示「我很支持她這個做法」。

夏和熙回應好友張愛雅被詛咒事件時表示，「現在網路上真的有太多非善意的對話了，我滿支持她有這樣子的舉動，當然也不是說要警告什麼，只是如果我們不能祝福，至少不要對話，這是最基本做人的道理，你不喜歡這個人或是不想對他說好的語言，但至少不要惡言相向」，他也表示有開導她，「我們也出道滿長一段時間了，滿多事情可以消化的，但這次是沒有出生的新生兒的事情，就滿支持她「喝止」這個動作。

廣告 廣告

夏和熙與楊翹碩用超長紅線交互纏繞。（結果娛樂提供）

夏和熙透露，為此事她情緒起伏滿大的，「我們住在同一個社區，我就跟她說，妳在一個很安全的社區裡，有警衛會保護妳，包含妳生小孩的醫院都有層層把關，但我覺得當媽媽的人，多少都會杞人憂天一點，可能也因為賀爾蒙作祟，她滿低潮的，因為她又快生了，我也不希望她有這麼大的狀態，所以有稍微安撫一下。」

全新BL直式影集《我說愛你是真的》即將上檔，劇情延續人氣影集《黑白原來是真的》中深受觀眾喜愛的角色夏和熙的故事線，並加入新銳演員楊翹碩，組成話題十足的「隨遇而安CP」，攜手演繹一段關於失去、療癒與再次選擇相信愛的動人故事。為替新戲暖身造勢，兩位男主角於今（19）日前往台北霞海城隍廟參拜月老，現場以象徵緣分牽引的「超長紅線」互相纏繞，寓意角色命運緊密相連。

夏和熙與楊翹碩首度合作便迅速擦出火花，兩人在拍攝大尺度戲的默契也格外引人注目。談起劇中的親密場面，夏和熙最難忘的是在樣品屋拍攝的對手戲。當時導演蔡妃喬希望情緒自然流動，現場幾乎沒有喊卡，直到上衣釦子被解開、褲子退到膝蓋才停下，讓他既驚又羞，笑稱：「尺度也太突破了吧！」楊翹碩則坦言，演出尺度遠超預期，一度緊張害羞，尤其對自己的身材感到不好意思，但在相互信任與照應下順利完成，也成為他演藝生涯首次且最具挑戰性的角色經驗。

愛雅即將臨盆卻遭網友惡意詛咒。（翻攝自臉書）

兩人不僅在對戲時默契十足，對彼此的「身材」也早已相當熟悉。夏和熙毫不吝嗇稱讚楊翹碩的「冰塊盒腹肌」線條超級明顯，楊翹碩則透露自己平時有固定運動，體脂低於3％，因此不用特別加強鍛鍊，反而更需要留意飲食控制。拍攝親密戲時，夏和熙自曝一緊張就會變成「粉紅色」，臉紅、脖子紅全寫在臉上，害羞反應藏不住。兩人也事先約定親密戲力拚一次過關，異口同聲表示：「因為我們已經很習慣導演不會馬上喊卡！」戲外感情同樣升溫，兩人甚至進入「報備模式」，不論去哪裡都會互相告知。被問到是否能接受如此頻繁且緊密的查勤互動，夏和熙語帶滿足地說：「還行還行。」

戲外兩人相差9歲，首次搭檔也充滿新鮮趣味。夏和熙大方透露，事前曾向與楊翹碩共事的藝人打聽，得到的幾乎都是正面評價，但實際相處後仍讓他忍不住笑說：「跟想像中完全不一樣！」他回憶，一開始被楊翹碩濃郁的香水味誤導，以為對方個性強勢，熟悉後才發現，其實像隻軟萌小狗。

更多鏡週刊報導

愛雅懷孕8月胎動頻率增 感覺像異形想衝出肚皮

「最美孕婦」拜月老3年修成正果 愛雅與北霞海城隍廟攜手打造最浪漫聯名

愛雅懷孕變大吃貨 孕吐來得急又快！連刷牙都想吐