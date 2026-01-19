愛雅被詛咒「一屍兩命」急報案 夏和熙曝閨蜜陷低潮心境

夏和熙（左）、楊翹碩組「隨遇而安CP」到台北霞海城隍廟為新戲造勢。結果娛樂提供



從《大學生了沒》出道的愛雅（張艾亞）與老公小萬結婚3年多，目前懷有8個月身孕的她卻收到網友留言：「祝你流產一屍兩命，想起都開心。」氣得她昨（1╱18）深夜到警局報案，好友夏和熙今與楊翹碩出席BL直式影集《我說愛你是真的》記者會時也透露她的煎熬心境。

愛雅昨深夜到西湖分局派出所報案、提告妨害名譽，她表示：「出道至今，對於網路上的謾罵與評論，我始終以平常心面對，也從未動念以司法方式回應。然而，當言語指向1個尚未來到這個世界的生命，我著實感受到被恐嚇、被詛咒、被威脅的不適感……我身為母親，無法也不該視若無睹。即使不一定找得到對方，我仍會選擇保護我的孩子，也守住我應有的界線。」

夏和熙今坦言有關心愛雅，「其實是她跟我分享這件事情，我也很支持她的做法，因為我覺得現在網路上真的有太多非善意的對話，所以我蠻支持她有這樣的舉動，當然也不是要警告什麼事情，只是說如果我們不能祝福，但至少不要對話，我覺得這是最基本的做人道理，如果你不喜歡這個人或是不想對她說什麼好的語言，但是至少不要惡言相向」。

愛雅（前）和老公小萬結婚3年多，目前懷孕8個月。

其實愛雅因此事情緒起伏很大，夏和熙說：「我以為我們很常看到這些留言，沒有那麼放在心上，可是她好像有被影響到。我覺得媽媽多多少少會杞人憂天一點，可能賀爾蒙的作祟，她就蠻低潮的，但因為她快生了，我有稍微安撫她一下，這一段（懷孕）過程我蠻少看她有這麼大的起伏，但這1次我有嚇到。」透露她在好友面前比較容易展示脆弱的一面。

對於愛雅的反應，夏和熙認為是因為關係到小孩，「如果威脅到她或她先生，她可能都沒有那麼擔心」。因2人住同一個社區，「我就跟她說妳在一個很安全的社區裡面，我們有警衛會保護妳，妳去生小孩，在醫院都有層層的把關，所以其實不用擔心這麼多」。

為了和緩愛雅緊張的情緒，夏和熙還讓她看自己跟楊翹碩的男男床戲，「因為她也算是半個腐女，她也很愛看『動來動去』，我很擔心她太嗨」。其中有一幕楊翹碩強勢奪吻的畫面，愛雅胎動就很明顯，讓他笑說：「我很害怕，因為很像異形，肚子會突然隆起，原來寶寶喜歡這麼大尺度的。」《我說愛你是真的》1月25日起於優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App、VBL Series YouTube頻道播出。

