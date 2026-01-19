愛雅被詛「一屍兩命」憂安危 夏和熙支持提告：太多非善意的對話

夏和熙發聲支持愛雅提告。（圖／侯世駿攝）

愛雅（張艾亞）目前懷胎8個月，日前卻遭惡毒網友留言詛咒「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，讓她忍無可忍決定報案提告。好友夏和熙今（19日）與楊翹碩前往拜月老，為新戲《我說愛你是真的》宣傳，受訪時提及愛雅近況，他堅定表示力挺好友：「我很支持她的做法。」

夏和熙透露，愛雅曾向他分享此事，感受到愛雅為此很低潮，情緒波動大，畢竟懷孕受賀爾蒙影響，會比較杞人憂天。他跟愛雅住同社區，也安撫對方，社區有警衛、醫院也有保全把關，人身絕對安全。

他也支持愛雅提告，「我很支持她這個做法，現在網路上真的有太多非善意的對話了。如果你不喜歡這個人，可以選擇沉默，但沒必要惡言相向。」夏和熙坦言，兩人出道多年，面對酸言酸語早已能自我消化，但這次涉及尚未出生的小孩，因此他非常支持愛雅遏制這種惡意行為。

夏和熙與楊翹碩宣傳新戲《我說愛你是真的》。（圖／侯世駿攝）

為了緩解愛雅的低潮，夏和熙出奇招，拿出《我說愛你是真的》跟楊翹碩的親密戲畫面給她看，「愛雅可能也喜歡這種很強勢的擁抱、親吻，她就有跳起來，我還叫她冷靜！」甚至開心到肚子裡的寶寶也有明顯胎動。

夏和熙與楊翹碩合作《我說愛你是真的》，談起劇中的親密場面，夏和熙最難忘的是在樣品屋拍攝的對手戲，導演蔡妃喬希望情緒自然流動，現場幾乎沒有喊卡，直到上衣釦子被解開、褲子退到膝蓋才停下，讓他既驚又羞，笑稱：「尺度也太突破了吧！」

拍攝親密戲時，夏和熙自曝一緊張就會變成「粉紅色」，臉紅、脖子紅全寫在臉上，害羞反應藏不住。BL直式影集《我說愛你是真的》25日起，優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App、VBL Series YouTube頻道播出。

