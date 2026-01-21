愛雅賣麻辣鍋一度想放棄 媽媽入夢成轉機「業績翻10倍」
中天綜合台《綜藝OK啦》將播出「誰跟你傻傻只靠通告費過活？他們創業賺飽飽，演藝工作只為玩」。愛雅創業第一年就回本：「剛創業的時候很有信心，因為我們算是素食麻辣鍋料最多的，會做這個品牌是因為我媽很會煲湯，我很想念她的手藝，老公就說要不要研發一個可以傳承媽媽的味道，我們就開始去工廠研究。」
但創業初期的銷量卻不如預期，讓她一度想放棄：「晚上我就夢到媽媽，她握著我的手說不要放棄、要有毅力，夢一醒我突然士氣大增，因為我想到她生病時不服輸的勇氣，我覺得我也要跟她一樣，果然撐過3個月之後，業績翻了幾10倍。」
愛雅也分享成功的祕訣就是臉皮要夠厚：「我其實臉皮很薄，我有拜託演藝圈的哥哥姐姐分享，幫忙的大概佔8、9成，可是總會有1、2成是你以為你們關係很好，但他要錢就算了，還會酸你說『找你們公司專業的來』，從那次之後我就痛下決心，現在工廠、行銷我都懂。」
趙正平覺得創業時機很重要：「我做食品真空包是疫情的尾巴，一開始做得還不錯想把市場擴大，結果政府宣布解封，大家都要去外面吃，我當機立判要停損，所以我公司現在面臨轉型。」
他也慶幸自己沒有虧本：「因為我一毛都沒拿。」主持人羅志祥覺得這或許才是失敗的主因：「沒有投入金錢，可能對這麼品牌不會那麼用心。」但趙正平卻反駁：「我雖然沒出錢，但我也是親力親為，一大早食品廠開工，我就跟著師傅調湯頭、監控所有食材，每天10幾個小時。」
他還透露自己對員工超好：「員工不管是請假、遲到，我從來沒扣過薪水，上班都是責任制不用打卡，因為我相信他們的能力。」不料羅志祥聽了卻質疑：「你人有這麼好？你以前當製片，沒給我好臉色耶！我上課要請假，就被說『哼！上什麼課啊』？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。
