愛雅超辣孕婦寫真曝光！ 老公發福：坐月子期間再一起減

愛雅進入孕期最後倒數，日前與老公萬先生一同入鏡，為這段即將成為父母的珍貴時光留下紀錄。夫妻倆選擇拍攝孕婦寫真作為紀念，完成後的成品風格鮮明、畫面張力十足，每一組都宛如時尚雜誌大片，既有態度也充滿情感溫度。

隨著肚子逐漸隆起，孕期的不適也愈來愈明顯，愛雅坦言最近夜晚常因膀胱受到壓迫而頻繁醒來，幾乎忘了什麼叫「睡到天亮」。她笑說，現在最大的心願，就是在生產前能有一次完整的深度睡眠，「睡飽了再進產房，好像也是一種奢侈的幸福。」

愛雅和老公一起拍攝孕婦寫真。（圖／愛雅辣呦）

談到拍攝風格如何拿捏分寸，愛雅透露關鍵在於「信任」。這次掌鏡的攝影師是多年好友，對夫妻倆的互動模式、生活狀態都相當熟悉，也因此能精準捕捉兩人之間不需刻意經營的默契。她形容：「他懂我們怎麼相處、情緒怎麼流動，所以畫面不用設計，自然就成立。」

拍攝當天，萬先生的表現也讓她特別感動，向來不習慣面對鏡頭的他，因為拍攝者是熟識的朋友，整個人明顯放鬆許多。愛雅笑說，老公自在，她才能更安心投入，「當爸爸的狀態穩了，我跟肚子裡的孩子也會一起跟著放鬆。」

愛雅和老公一起拍攝孕婦寫真。（圖／愛雅辣呦）

對比以往拍攝經驗，這次最大的挑戰反而是體力。愛雅坦言，久未穿高跟鞋，加上孕期負擔，拍攝前其實有點擔心撐不住，所幸只需要短時間入鏡。她也慶幸自己一路維持瑜珈習慣，讓身體線條在孕期依然保有力量感，「畫面比我想像中更貼近我腦海裡那種自然、不用刻意撐的狀態。」

她也特別感謝肚中寶寶的「高度配合」，整個拍攝過程相當順利，至今仍能持續工作而沒有明顯不適，「好像他一直默默陪著我，把每一個階段都一起完成，讓我可以很舒服地享受生活和工作。」

愛雅笑說，婚紗照時還能隨意彎腰，現在夫妻倆卻因為各自「卡著一顆球」而行動受限，畫面意外成了另一種甜蜜紀錄。萬先生更幽默放話，不打算讓太太獨自承擔身材變化，「既然要胖，就一起胖。」兩人也相約坐月子期間再一起恢復體態。愛雅苦笑表示，老公目前增重速度似乎比自己還快，讓她忍不住困惑：「到底是誰在懷孕？」

談到這段記錄的意義，愛雅說，她想留下的不只是孕期的模樣，而是一種「一起經歷」的狀態。她也自信喊話，希望之後能成功一起找回最佳狀態，而不是陷入報復性發福，「我們會不會真的做到，就讓時間證明。」

愛雅和老公一起拍攝孕婦寫真。（圖／愛雅辣呦）

成為母親後，愛雅也展現出更堅定的一面。日前她選擇對網路惡意言論採取法律行動，坦言這並非情緒反擊，而是一種責任。她直言，媽媽不是無所不能，也不需要假裝堅強，但當孩子出現，內心會自然長出一層防護。

她深刻地說：「孩子不是讓人變脆弱的原因，而是讓人站得更直的力量。」面對看不見卻具傷害性的言語，她選擇不再沉默，因為她相信，當惡意越線時，站出來並不是過度反應，而是替下一代守住界線。愛雅也期盼，善良不該只是默默承受的多數，而是能被看見、被保護的價值。成為母親，讓她更溫柔，也更堅定。