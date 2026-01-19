愛雅遭咒流產一屍兩命 夏和熙曝對方情況：第一次這樣

愛雅近日收到網友惡意詛咒，好友夏和熙曝光她的狀況。（圖／翻攝自夏和熙、愛雅臉書）





女星愛雅去（2025）年公開懷孕喜訊，目前進入孕晚期的她，近日卻收到網友惡意詛咒「流產一屍兩命」，她在深夜也忍不住前往派出所採取法律行動。對此，好友夏和熙今（19）日出席BL劇《我說愛你是真的》媒體茶敘，坦言在愛雅懷孕過程中，第一次看到對方情緒起伏這麼大。

愛雅採取法律行動。（圖／翻攝自愛雅IG）

夏和熙表示，愛雅有跟他分享這件事情，「我也很支持她的做法，因為網路上有太多非善意的對話，蠻支持她有這樣的舉動，不是警告什麼事情，只是說不能祝福至少不要詛咒，這是最基本的道理。」

夏和熙提到，其實出道這麼久都已經可以消化類似言論，不過這次關係到還沒出生的小孩，大大影響愛雅的心情，「我蠻少看她有這麼大的情緒起伏，這次我有嚇到。」他也讓對方搶先看《我說愛你是真的》，「有跟她分享讓她舒緩一下，她也很愛看。」

BL直式影集《我說愛你是真的》由蔡妃喬擔綱導演與編劇，主演卡司集結夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，及客串演出的幸卓輝，以及朱宇青、許孟維、黃靖雅、曾韋綺Nikki、陳雋希Vic、張瀚元、宋米樂、李迪恩等人共同演出。2026年1月25日起播出。



