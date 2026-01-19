愛雅遭詛咒「一屍兩命」！夏和熙支持報案：做人基本道理 曝好友孕期焦慮現況

夏和熙（左）透露有關心愛雅報案。李鍾泉攝、翻攝臉書

愛雅（張艾亞）懷孕8個月，竟遭網友惡意留言詛咒：「祝你流產一屍兩命，想起都開心。」火大奔警局報案。好友夏和熙19日與楊翹碩到迪化街霞海城隍廟宣傳BL直式影集《我說愛你是真的》，也透露愛雅現況。

夏和熙說有關心愛雅，對方告知他這件事之後，他也很支持去報警，因為現在網路上有太多非善意的對話，「如果我們不能祝福，至少不要對話，這是最基本做人道理，如果你不喜歡這人、不想說好聽的語言，至少不要惡言相向。」他與愛雅都出道多年，對網友攻擊已習慣，但這次是針對還沒出生的寶寶，未來小朋友還要面對社會，因此滿支持愛雅喝止網友行為。

廣告 廣告

夏和熙（右）與楊翹碩到迪化街霞海城隍廟宣傳BL直式影集《我說愛你是真的》。李鍾泉攝

夏和熙給愛雅看BL劇緩解低落心情

夏和熙坦言愛雅因此事心情起伏很大，電話中也很焦慮，他有安撫對方，因兩人住同一社區，他對愛雅說：「你現在在一個很安全的地方，很多人保護妳，不需要擔心那麼多。」但他也嘆，媽媽還是多少會杞人憂天，尤其愛雅又因懷孕荷爾蒙影響，孕期都滿低潮的。

為了緩解愛雅心情，夏和熙也特地給她看《我說愛你是真的》，爆料愛雅也是半個腐女，看到劇中夏和熙與楊翹碩親密互動超級嗨，腹中寶寶也跟著「起伏」，夏和熙直呼看到胎動「每次都被嚇到。」



回到原文

更多鏡報報導

劉品言產後3個月認「不滿意身材」：感受到焦慮 連晨翔生存慾爆棚！5字甜誇老婆

夏和熙簽「愛情契約」甜蜜放閃 招認直接約Motel翻來覆去！先上車才試車

李運慶遭嗆「有多窮？」讓老婆吃苦 洪詩揭沒請看護照顧失智公公真實原因

2026暗潮洶湧！命理師曝1月大凶「群星進入魔羯」：台灣風聲鶴唳