愛雅驚收死亡威脅！懷孕遭咒「一屍兩命」 夏和熙不忍說話了

記者宋亭誼／台北報導

女星愛雅2022年嫁給圈外人Wan，如今懷孕邁入第8個月，被稱作是「最美孕婦」。豈料，愛雅近日卻驚收死亡威脅，遭網友詛咒「一屍兩命」，讓她不忍出手報案。好友夏和熙今（19）日受訪表示，現在網路上惡意的言論太多，他非常支持愛雅的決定，也透露愛雅確實因此受到影響。

愛雅驚收死亡威脅。（圖／翻攝自愛雅IG）

夏和熙與楊翹碩主演的全新BL直式影集《我說愛你是真的》即將上檔，兩人今（19）日前往台北霞海城隍廟參拜月老，順便宣傳影集，夏和熙不免被問及好友愛雅近況。夏和熙表示，愛雅孕期心情起伏非常大，得知對方收到惡意留言，他第一時間就有關心對方。

面對現今網路上出現許多非善意的對話，夏和熙認為：「如果不能祝福，至少不要惡言相向」，愛雅出道多年，其實對網友負評見怪不怪，但夏和熙指出，這次事件牽涉到的是尚未出生的新生兒，因此他非常能理解愛雅為何選擇公開留言者身份及報警。

夏和熙談及愛雅心情現況。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談到愛雅情緒的波動，夏和熙透露，他很少看到愛雅情緒這麼大，證實對方第一時間確實陷入低潮，「我跟她住同個社區，我有跟她說她是很安全的，但我覺得媽媽多多少少會杞人憂天。」夏和熙除了開導好友，也有拿《我說愛你是真的》片段給愛雅看，受訪時甚至笑虧愛雅是「半個腐女」，看到較激烈、強勢的畫面一度激動到胎動，讓夏和熙當場嚇壞，「我會害怕，我很常看到嚇到。」

