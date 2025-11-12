愛雅「挺6月孕肚」飛首爾 嗨喊：睽違兩年的假期

娛樂中心／李筱舲報導

藝人愛雅（舊藝名：張艾亞）於2022年與認識超過15年的圈外男友結婚，並在今年8月公開懷孕的喜訊。近日，懷孕6個多月的她，在社群平台上曬出成為媽媽後的第一趟海外旅遊照，而她懷孕後的好狀態也讓不少網友誇讚：「好美啊！」。





愛雅「挺6月孕肚」與先生同遊首爾 本人嗨喊：睽違兩年的假期真開心！

愛雅在IG上透露，這趟與先生同遊南韓首爾之旅，是睽違兩年的假期。（圖／翻攝自IG ＠aiyachang1988）





藝人愛雅自今年 8 月公布懷孕消息後，時常在社群平台上分享孕期生活點滴，近日更曬出與先生同遊南韓首爾的照片。畫面中，愛雅身穿灰色上衣搭配同色系外套，下身配上白色長裙，整體造型展現自在優雅的風格。即使挺著 6 個月孕肚，愛雅的狀態依然極佳，魅力絲毫不減。許多網友留言表示：「好美啊，越發溫柔的感覺了！」、「漂亮又幸福！」而愛雅也在留言區回應：「睽違兩年的假期，真是開心」、「因為變得比較緩慢，看起來可能就溫柔許多喔」。

愛雅自懷孕後，時常在IG上分享孕期日常，最近更透露自己愛上瑜珈。（圖／翻攝自IG ＠aiyachang1988）

事實上，愛雅在面對懷孕初期的不穩定，身體與心理的變化讓生活多了許多「為什麼」與「怎麼辦」，如今懷孕 6 個月的她，透過社群平台和大家分享孕期的心得日記，最近更愛上了瑜伽，她感性表示，懷孕後真的會讓人變得溫柔又強大，自己也正在學習用最柔軟的方式，長出最堅定的力量。









