中時新聞網

愛食啥物

蘇善

愛食啥物

啥人聽你講起

愛食三分甜

因為紅豆會牽詩

冰的，添一粒明月

見笑霜雪無夠綿

燒的，鬆軟鬆軟

親像溪埔的爛塗曝日

糊佇跤指頭仔

洩漏四時

月桃綁粽滾田水

麻糍黏著鬧熱的早市

攏總生活記持

你出門揣天

厝前厝後走千里

暗暝煮夢

食好奇

一口鐵齒教你知分寸

三頓物配毋免項項齊

無魚無肉也可以

豆油炊卵

醬瓜仔攪糜

蕃薯簽浮浮沉沉泅趣味

弓蕉殕殕吞落去

愛啊，食勇氣

你講人生海海無啥物

