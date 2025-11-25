愛馬仕匠心工坊展覽怎麼預約？地點、資訊一次看：多種活動體驗當個愛馬仕匠人！

愛馬仕Hermès匠心工坊展覽自2021年10月於哥本哈根首度亮相，隨著展覽巡迴走訪各地城市，第十四站來到台北停泊！在零售店裡，我們只能看到商品完美的樣貌，背後的製作過程其實經過了無數工匠的雙手，而展覽的目的正是為了讓所有人都有機會走入工匠的世界，真正了解其中價值！

愛馬仕匠心工坊台北站 預約資訊

地點：華山1914文化創意產業園區

台北市中正區八德路一段1號西一館

預約方式：透過愛馬仕 LINE 官方帳號免費預約

觀展展期：2025年11月15日（六）至11月23日（日）

休展日：11月17日（一）

本次展覽將愛馬仕各部門的工匠聚集於台北，並直接將他們的工作台搬進展場！參展觀眾可以很清晰的看見每一項傳統工藝文化的複雜技術，並能直接與工匠對話，深入專業，像是絲巾印染、馬鞍製作的拆解過程，全都完整呈現。

關於愛馬仕的皮件製造，更蘊含極其豐富的內容，在皮革製作區域，可以看見工匠巧手揮舞針線，施展獨特的針縫法，現場一窺凱莉包的製作過程！轉身與物件修復工匠師親身交流，還能聽到許多有趣的故事。

手作體驗活動

除了欣賞工匠們專業的技藝，展覽現場設置了許多體驗活動，包括工匠手把手教學針縫技巧、填色活動、雙人遊戲、網版印刷、針縫書籤製作……等小挑戰，也因此推薦大家至少要預留一至兩小時的時間停留，才能完整感受到此場展覽的用心。

