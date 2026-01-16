愛馬仕溜溜球賣8.3萬！深圳、廣州已斷貨 陸網諷：行李箱輪子

法國奢侈品牌愛馬仕推出一款售價1萬8400元人民幣（約8萬3000元新台幣）的溜溜球，引發網友熱議。有網友在社群平台發文調侃「這真不是賣不出的行李箱上拆下來的輪子加根繩嗎」，該貼文迅速引發大量關注。

愛馬仕推出一款售價1萬8400元人民幣的溜溜球。 （圖／翻攝《界面新聞》）

根據愛馬仕小程序的商品資訊顯示，這款溜溜球配有Mysore山羊皮收納盒，產品靈感來自R.M.S行李箱的金屬軸滑輪。皮革溜溜球手柄採用馬鞍針法縫線，產地為法國製造，長4.5公分，直徑為3.5公分。

愛馬仕官方客服表示，該產品是近期推出的新品，採取皮革和馬鞍針縫線手柄設計，收納盒採用山羊皮，天然且珍貴。目前該產品線上有極少量庫存，在大陸深圳、廣州地區已處於斷貨狀態，後期會不定時不定量從法國拉貨。

相較於愛馬仕的天價溜溜球，大陸市場的溜溜球價格普遍親民。第三方購物平台數據顯示，溜溜球的價格在9元到150元人民幣（約40元到680元新台幣）之間。其中一款用於專業比賽的溜溜球，材料為ABS工程塑料合金，重量為64.7克，直徑5.4公分，寬度為4.2公分，售價138元人民幣（約625元新台幣）。

有消費者認為作為頂奢品牌相關產品價格高可以理解。 （圖／翻攝《中原網》）

有消費者認為，作為頂奢品牌，愛馬仕品牌附加值高，其設計、工藝以及材質都有獨特之處，是身份與品味的象徵，相關產品價格高可以理解。此前就有人願意為其2萬元人民幣（約9萬元新台幣）的狗碗買單。

2025年11月底，愛馬仕在官網上架了兩款不同型號的不鏽鋼犬類餐碗，定價分別為1萬8300元人民幣（約8萬2800元新台幣）小號和2萬零600元人民幣（約9萬3200元新台幣）大號。產品介紹頁顯示，這款圓形犬類餐碗材質為100%不鏽鋼，直徑14.5公分，高6.5公分，產地為法國，設計靈感源自愛馬仕的Punch系列。

愛馬仕目前業績表現良好。2025年第三季度財報顯示，該季度愛馬仕銷售額達39億歐元（約1428億元新台幣），按固定匯率計算同比增長10%，超過部分分析師此前預測的9.3%，該業績相較於第二季度略有改善，尤其是在歐洲、美洲和亞洲。

