愛馬仕繼承人被目擊搭廉航! 近5千億財產蒸發 疑遭密友私吞生活拮据

法國億萬富豪、愛馬仕第五代繼承人尼古拉·皮埃（Nicolas Puech）近日公開指控，他曾持有的約 150 億美元（約新台幣 4,708 億元）愛馬仕股份不翼而飛，而長達 25 年的財富管理人弗雷蒙德（Eric Freymond）被指為幕後操控者。今年 7 月，弗雷蒙德在瑞士阿爾卑斯山被火車撞死，當地警方初步判定自殺，使這筆巨額財富的下落成為懸案。如今，皮埃被目擊搭乘廉價航空出行，甚至僅乘坐經濟艙的中間座位，今昔對比令人不勝唏噓。

現年 82 歲的皮埃曾以持有公司 5.7% 的股份成為家族中最大個人股東，2024 年身家一度高達 156 億美元。2023 年 9 月，他對弗雷蒙德提起三起訴訟，指控其侵占資產、濫用信任，要求數十億歐元賠償。皮埃表示，原以為登記在自己名下的 600 萬股愛馬仕股票蒸發，這一事件也再次激起家族成員多年的懷疑，認為股份早在十多年前已被出售。

據外媒報導，皮埃於 1989 年認識瑞士私人銀行 Ferrier, Lullin & Cie 的銀行家弗雷蒙德，兩人迅速建立緊密信任關係。弗雷蒙德長期協助皮埃處理旅行安排、房產管理及日常帳務，甚至能自由出入其位於瑞士與西班牙的住所，角色宛如私人助理。兩人的關係在 2022 年出現裂痕。導火線是一筆轉給皮埃曾試圖收養的摩洛哥園丁賈迪爾的 100 萬瑞士法郎款項未到帳。園丁的妻子偶然發現款項未收，告知皮埃，這使得他開始懷疑長期信任的顧問。

審計發現，弗雷蒙德從皮埃帳戶中轉走數千萬歐元，並將部分資金用於購置豪宅、藝術品，以及投資捷克電影公司、西非氫能項目、生物科技公司 Moderna 等。弗雷蒙德曾否認對愛馬仕股票擁有控制權，但法庭文件指出，他可能在 2010 年 LVMH 突襲愛馬仕股份期間，秘密將部分股份出售給 LVMH。弗雷蒙德稱皮埃知情，而皮埃堅稱對股票出售毫不知情。

2010 年，LVMH 集團掌門人貝爾納・阿爾諾（Bernard Arnault）公開持有愛馬仕 14.2% 股份，引發家族震動。皮埃拒絕參與反擊，被其他家族成員視為叛徒。家族相信弗雷蒙德在此過程中扮演關鍵角色。審計顯示，皮埃大部分股份在 LVMH 增持時被出售，與弗雷蒙德長期否認的說法相悖。

法國檢方隨後以詐欺等罪名對弗雷蒙德展開調查，但隨著他在車禍中身亡，案件戛然而止，皮埃幾乎無法向其家屬求償。外媒指出，這位曾擁有巨額資產的愛馬仕繼承人，如今財務陷入困境，生活大不如前，甚至需搭乘廉價航空 easyJet，日常開銷依靠親友支援，昔日億萬富翁的榮華生活已成過往。分析認為，這場糾結家族恩怨、金錢交易、背叛與死亡的豪門金融懸案，極可能成為 21 世紀最離奇、複雜的財富謎團之一。

