愛馬仕配貨都買什麼？「這鐵桶」可收納、當小茶几，內行養馬人家中一定能看到
如果今天要說想買愛馬仕包包，配貨到底都在買什麼？除了絲巾、配件與飾品之外，有一個非常特別的鐵桶受到養馬人的青睞，本篇就跟著編輯一起來看看，這個既可以作為收納箱，又能作為小茶几且價格親切的「Small box」，為什麼能成為配貨必備單品！
這個「愛馬仕鐵桶」到底是什麼？
這款因為具有功能性且價格親切的Small box鐵桶，是愛馬仕在2020年春夏系列時期推出的單品，源自愛馬仕馬具（Sellier）部門，整體以耐用的金屬打造桶身，早期被作為收納馬具、皮件或工作用品使用，外層包覆牛皮紙與「Hermès Sellier」標誌，展現愛馬仕品牌源自馬具的精神象徵，桶身兩側搭配上帆布牛皮提把方便移動。
收納鐵桶分有兩的尺寸，小尺寸的Small box以及較大的鞍具箱，售價分別是台幣24,500與30,400，既有收納功能，價格接受度也高，所以自從推出後就成為養馬人的配貨首選，除了存放物品之外，不少人也拿來作為家中擺飾、客廳小茶几或是野餐小桌等，用途非常多元，目前Small box共推出經典火橘色、深棕到沈穩的海軍藍三種色系可以選擇。
其實除了為了配貨之外，如果想為家中添置有特色的收納箱，Small box也會是一個兼具好看造型與功能的好選擇！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇
其他人也在看
原來不是日本發明的嗎？源於海外卻在日本發揚光大的5種調味料
日本的調味料非常受到外國人的讚譽，近年外國的超市裡還能看見日本的醬油陳列其中，甚至就連美乃滋這種源於國外的產品也會因日本製的關係而更受好評。不過其實現在常見、常用的調味料很多都是將國外食文化與日本創新結合的混血兒，更有不少是各國餐桌上也常見的必備經典調料。這一次要介紹5款起源自日本國外，但在日本誕生並發揚光大的常見調味料，一起來深度了解日本食文化吧！LIVE JAPAN ・ 2 小時前 ・ 發表留言
朴寶劍、李相二到偏鄉開美容院 考「美髮美甲執照」為村民做造型！延攬郭東延負責美食
朴寶劍、李相二居然可以為了一個綜藝節目《寶劍魔法捲》，耗費一年的時間學習準備，前者精進剪燙髮技術，後者從零開始學習美甲，只為了到偏僻鄉村開美容院。Yahoo名人娛樂新聞 ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
2026新包關鍵字：輕盈、實用！FENDI、Dior、Delvaux…最值得投資的5 款百搭精品包
新款精品包：FENDI Way FENDI Way 可以說是日常優雅的模範生。這款在 2026 春夏大秀亮相的肩背包，用更柔和隨性的方式詮釋奢華，沒有過多張揚，卻處處是細節。俐落的梯形包型在大容量與精緻設計之間拿捏得剛剛好，完全懂現代女性一天要在健身房、辦公室與咖啡廳之間切換...styletc ・ 22 小時前 ・ 發表留言
精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣
宋雨琦身上那種外柔內韌、甜酷並存的氣場，能撐得起奢華，也玩得動街頭，既有態度、又不費力，難怪她一口氣拿下多個重量級品牌身分，成為「新一代時尚精品寵兒」！近期最受矚目的，莫過於Tiffany& Co. 正式宣布宋雨琦成為大中華區品牌大使。宋雨琦以全能藝人之姿活躍於國...styletc ・ 2 小時前 ・ 發表留言
2026珠寶新趨勢：人生第一條頸鍊怎麼買Q&A，10大注目款推薦！
近年來，「頸鍊」成為珠寶配搭的新寵，不僅點綴頸間，更成為展現個人風格的細節利器。短小精緻的設計，恰好落在鎖骨位置，既能突顯頸部線條，又帶來微微的性感與優雅感；無論單戴展現俐落氣質，或層疊疊戴營造豐富層次，都能輕鬆塑造專屬個性。從Chanel新發的「Coco Crush」、Boucheron的「Quatre」，再到Louis Vuitton 的「Damier」…各大高級珠寶品牌們都紛紛推出貼合頸部曲線的設計，巧妙結合幾何、花卉或經典圖騰，展現細膩工藝與摩登風格。bella儂儂 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
容忍短線波動 央行調節匯率節奏轉變
新台幣兌美元匯率昨日延續升勢，終場收在卅一點三二元，單日勁揚一點五角，連續第五個交易日升值。不同於過去常見的尾盤調節，昨...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
讓你的收藏永保如新！卡套、卡夾、防潮箱的選擇與保存技巧
在 Yahoo 拍賣 上，一張保存完美的 NBA 球員卡 或 K-POP 限量小卡，其價格可能比有瑕疵的同款卡片高出數倍。這就是為什麼資深收藏家不僅僅是在「買卡」，更是在「養卡」。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南「海德沃福」遭竊損200萬⋯他專挑LV、愛馬仕偷！落網只剩這些
日本知名二手專賣連鎖店「海德沃福」南台灣首間分店，24號凌晨遭竊賊闖入，專挑LV及愛馬仕精品包及名錶偷，得手後逃逸無蹤，業者粗估損失200萬元。警方組成專案小組經過2天追查，逮到47歲方姓嫌犯，身上僅剩下9000元，得手的20幾樣精品包跟手錶，剩不到10樣，訊後依竊盜、毒品罪嫌送辦，檢方聲押獲准，警檢將持續追查贓物下落。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
好市多新莊店將收停車費每小時百元 會員反應不一
新北市 / 綜合報導 美式賣場好市多，再度調整各分店停車管理政策，新莊店2月2日起，俐車場將開始收停車費。停1小時100元，購物滿500元能折抵3小時，希望能將停車空間有更好的運用。有會員拍手叫好，但也有人覺得這停車費有些昂貴。記者吳任瑜說：「美式賣場好市多在台灣的分店，停車收費再加一。」在台灣的分店，停車收費再加一。記者吳任瑜說：「新莊店宣布從2月2日開始，停車每半小時要收50元，消費可以折抵。」機器設備準備就緒，好市多新莊店，下個月2日就要開始收停車費，引起網友討論，就有人好奇，會員的接受度究竟如何。民眾說：「應該還算合理吧，因為好像那個。」民眾說：「北投那邊的(好市多)也是要收費。」民眾說：「500元(折抵三小時)，其實還滿好拿到的。」民眾說：「隨便拿個東西就會超過了，所以如果是用這種方式的話，我覺得是OK的。」站在維護會員權益的立場，不讓外車進入，大部分民眾表示支持。網友表示早該收費了，就是有人濫用資源才會這樣，希望到時候會好停一些。目前好市多全台14家賣場，只剩5家停車不用收費，分別是台中南屯，台南桃園中壢，還有桃園南崁及嘉義，業者表示目前收費計畫，仍然在規劃中會陸續推動，如果要執行會提前通知，雖然大部分的人都支持，但也有會員持不同看法。民眾說：「(買)500元，(免費停車)3小時的話，我是覺得它是一個門檻啦。」民眾說：「因為有的時候，只是來吃個東西，或者是說，有的人他可能會買特定的東西，但他可能不足500元，不足到500元這樣子。」民眾說：「所以就是看狀況，那如果說半小時50元的話，我是覺得稍微多了點。」好市多表示，這個措施主要為了，提升會員的消費體驗，未來將持續逐步導入，畢竟如果購物時，為了停車花太多時間等待，進場時買東西的興致，可能已經少了一大半。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
蔡英文復出？董智森曝「氛圍不一樣了」：賴清德很害怕
前立委蔡正元近日指出，前總統蔡英文雖卸任仍維持影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，屆時恐上演「蔡英文對賴清德2.0」局面。媒體人董智森直指，從想想論壇重開，司改會、張景森等人出來開砲，感覺出氛圍不同了，賴清德害怕蔡英文，所以2026要一把抓。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
醬料控必訪！「WHAT’S LA SAUCE？」進駐台北，10多款沾醬解鎖台美混血美食
以醬料為主角的台美混血kitchen & bar「WHAT’S LA SAUCE？」正式登場，品牌從台北出發、連結洛杉磯，將熟悉的台灣味覺轉譯成輕鬆、好分享的餐桌語言勾勒出一種帶著幽默感、同時擁有文化敘事深度的新世代混血marie claire 美麗佳人 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火
現代人開始注重健康養生，有的人早餐喝杯豆漿、午晚餐吃些豆腐肉類等，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量「請直接加碼50%」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
在路上被車子禮讓好受寵若驚？5件讓台灣人驚訝不已的日本二三事
日本一直是許多台灣人的首選觀光地，據日本政府觀光局JNTO的統計資料顯示，2019年約有480萬台灣人到日本旅遊，其中再訪數次的遊日愛好者更是多不勝數。這次LIVE JAPAN邀請來自台北、造訪日本超過5次以上的台灣女性A小姐分享在日本觀光感到驚訝的5件事情，一起來看看究竟是什麼神奇的現象讓多次遊日的她也驚嘆不已吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 61則留言
2026 櫻花限定版美妝推薦！Jo Malone推出「撒嬌感」櫻花香、嬌蘭櫻花限定全台限量18瓶、PAUL & JOE主打法式浪漫
Jo Malone London 櫻花限量版香水Jo Malone London櫻花香水被日本網友形容帶著「若有似無的撒嬌感」不刻意、不張揚，卻藏著一點小心翼翼的誘惑感，貼近時更顯撩人存在感；也是那種最想讓男友在耳邊聞到的味道。靠近的那一秒，像心漏掉一拍般的清冷體香悄悄浮現，「清冷櫻花」...styletc ・ 18 小時前 ・ 發表留言
男女神同框太犯規！柯震東、李多慧合體跳舞嗨翻全場，加碼分享招好運小心機
活動當天，柯震東與李多慧現身《NB 好事轉運站》，一出場就引爆全場快門聲。更犯規的是，兩人還現場完成「好事成雙舞蹈挑戰」，動作俐落又帶點可愛，元氣指數瞬間拉滿。接著各種俏皮合照連發，從帥氣到可愛切換自如，現場氣氛直接被炒到最高點。...styletc ・ 17 小時前 ・ 發表留言
零售業福袋大戰 白熱化
隨著農曆春節腳步臨近，全台零售業的「福袋大戰」已正式進入白熱化階段。為了在開春之際搶下好采頭，從連鎖量販到各大百貨龍頭，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Mister Donut「生系列」全新登場！爆餡「波波隆尼」2款新口味解鎖極致柔軟
Mister Donut再度引爆甜點圈話題！主打極致柔軟口感的「生系列」 1/20 正式亮相，這次的系列完美融合了擁有熟成質地的「生波堤」以及內餡紮實、質地濕潤的爆餡甜心「波波隆尼」，並更同步推出2款全新風味，透過精緻的素材搭配為喜愛甜甜圈marie claire 美麗佳人 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
✨ 過年居家擺設開運指南｜簡單布置也能增加好能量 ✨
讓居家擺設為你迎接 好運、好氣場、好心情！ 隨著新春將至，不只要清理舊塵、換新裝，透過有 開運象徵的小物與色彩搭配 做居家佈置，也是提升幸福感與氣場的好方法。在傳統與居家美學中，適合的 擺件與色彩布置不僅賞心悅目，也象徵著迎福納氣、添運提升的好兆頭。風水與居家擺設文化中，招財、旺氣的小物常放在玄關、客廳、或床頭等重要位置，不但讓空間看了舒服，也象徵著新的一年 「馬上好運」！Yahoo好好買 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
玄彬暴胖14公斤！孫藝真真實反應曝光 狂被讚太帥 羞喊：我很驕傲
韓國男星玄彬與鄭雨盛主演的《韓國製造》自開播以來熱度不斷，日前迎來大結局，兩人也接受了韓國媒體的專訪。玄彬為該劇特地增重近14公斤，他表示，觀眾反應非常熱烈，讓他感到相當開心，也難得透露了妻子孫藝真的真實看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
【懶人包】《魔法公主》IMAX 首週特典、特別場、全台十間上映戲院一次看
於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》，動畫代理商甲上娛樂推出 IMAX 4K 紀念版 1 月 23 日重返全台大銀幕，並公布了首週特典、上映戲院及特別場資上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言