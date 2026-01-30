愛馬仕配貨都買什麼？「這鐵桶」可收納、當小茶几，內行養馬人家中一定能看到

如果今天要說想買愛馬仕包包，配貨到底都在買什麼？除了絲巾、配件與飾品之外，有一個非常特別的鐵桶受到養馬人的青睞，本篇就跟著編輯一起來看看，這個既可以作為收納箱，又能作為小茶几且價格親切的「Small box」，為什麼能成為配貨必備單品！

這個「愛馬仕鐵桶」到底是什麼？

undefined

這款因為具有功能性且價格親切的Small box鐵桶，是愛馬仕在2020年春夏系列時期推出的單品，源自愛馬仕馬具（Sellier）部門，整體以耐用的金屬打造桶身，早期被作為收納馬具、皮件或工作用品使用，外層包覆牛皮紙與「Hermès Sellier」標誌，展現愛馬仕品牌源自馬具的精神象徵，桶身兩側搭配上帆布牛皮提把方便移動。

收納鐵桶分有兩的尺寸，小尺寸的Small box以及較大的鞍具箱，售價分別是台幣24,500與30,400，既有收納功能，價格接受度也高，所以自從推出後就成為養馬人的配貨首選，除了存放物品之外，不少人也拿來作為家中擺飾、客廳小茶几或是野餐小桌等，用途非常多元，目前Small box共推出經典火橘色、深棕到沈穩的海軍藍三種色系可以選擇。

其實除了為了配貨之外，如果想為家中添置有特色的收納箱，Small box也會是一個兼具好看造型與功能的好選擇！

