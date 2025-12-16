愛馬仕.香奈兒一折出售 男赴中國學技術賣盜版包

新北市 / 綜合報導

刑事局在新北市查獲一處仿冒精品地下工廠，起獲現場原價價值數十萬甚至百萬元的仿冒精品包，顧客上網看款式，隨便挑、隨便選，只要看中意，全部一折優惠售出。消費者收到貨以為撿到便宜，但這些通通都是仿冒品，警方調查嫌犯除向中國採購仿冒包款外，還親自前往仿品工廠，學習維修技術，包包作工精細，就連原廠都要花時間檢驗，侵權市值超過3千萬元，被依違反商標法罪嫌送辦。

房間內堆滿箱子，打開一看，都是愛馬仕、香奈兒，都是高價精品包，這些通通是仿冒品，犯罪集團在網路上刊登愛馬仕、香奈兒等高價精品包，以市價1折的價格販售，收到訂單後，再到中國採購，貨品回來台灣後，還可以依照顧客需求客製化五金配件，甚至還有品牌包裝盒，提供保固等一條龍服務，刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷說：「仿冒精品，愛馬仕，香奈兒，共計90餘件，初估不法侵權市值，逾新台幣3千餘萬元。」

警方調查，嫌犯塗姓男子，除向中國採購仿冒包款外，還親自前往仿品工廠學習維修技術。這款經典凱莉包，使用的原料工法，鎖扣也精緻，沒有缺漏縫線也完整，肉眼都難以辨別正仿品，就連原廠都要花時間檢驗，刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷說：「全案依違反商標法等罪嫌，移送台灣新北地方檢察署偵辦。」

高價精品包作工精細，還以市價1折的價格販售，但嫌犯進價成本可能不到3分之1，謀取暴利，侵權市值高達3千萬，警方呼籲消費者，從正常管道購買，別成了仿冒集團的幫 凶 。

