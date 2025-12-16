愛馬仕、香奈兒1折賣 新北男赴陸學技術 4年海撈2400萬

刑事警察局近日破獲一起網路販售仿冒名牌包及地下工廠案件。（圖／東森新聞）





刑事警察局近日破獲一起網路販售仿冒名牌包及地下工廠案件，查扣近百件仿冒精品包，包括愛馬仕柏金包、凱莉包及香奈兒包款等，初估侵權市值高達3,000多萬元。警方調查，該集團以網路宣傳、低於市價一折的價格吸引消費者下單，短短4年不法獲利約2,400萬元。

警方進入集團倉庫時，發現大量仿冒精品包隨意堆放在地上與床鋪上，外觀與正品極為相似，但實際上全是俗稱「超A貨」的仿冒品。刑事局指出，部分仿品選用與正品相近的皮材，鎖扣、縫線與做工相當精細，外觀幾乎難以分辨，正品市價動輒上百萬元，仿品售價卻僅為十分之一。

廣告 廣告

警方調查，28歲塗姓主嫌與旗下成員組成仿冒精品集團，主嫌多次前往中國大陸廣州的仿品工廠學習相關技術。包款主體由大陸工廠製作後寄回台灣，再送往集團設立的地下工廠進行加工，包含配件、鎖頭、吊飾及鈕釦等細部處理，甚至接受買家客製化訂單。塗嫌也會親自參與皮料挑選與版型確認，確保成品與正品高度相似。

刑事局指出，該集團進貨成本遠低於售價，仿品在大陸的進價僅約售價的三分之一甚至更低，再透過台灣地下工廠進行細部改造後販售。警方現場共查扣仿冒精品包96件，並逮捕塗姓主嫌等4人。

刑事局表示，該集團自109年至113年間，利用「手工製作、與正品幾乎相同」等話術進行銷售，藉此牟取暴利。全案訊後，警方依違反《商標法》、《著作權法》及《刑法》偽造文書等罪嫌，將塗姓主嫌等人移送法辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／搶匪稱遭愛情詐騙剝皮22萬 深夜偷車搶路人

獨家／女租短期套房 行李箱、名牌包竟遭清潔員「回收」

獨家／忘拔鑰匙！男大生機車被偷 車找回！「平板+名牌包」沒了

