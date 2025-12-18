愛馬仕 Petit h 是什麼？從皮革 OK 繃，看懂 Hermès 最有玩心的創意部門

你真的懂愛馬仕嗎？從馬術文化出發、以皮革工藝聞名的Hermès，有著幾個不同的設計部門，其中「Petit h」就藏著愛馬仕的幽默一面，這個部門因為近期上架了一款皮革OK繃在社群上掀起了熱烈的討論，他們把幾乎人人都用過、卻從未被認真看待的OK繃，變成一件充滿玩心的設計配件，顛覆了人們對奢侈品的想像，本篇帶你從這組一式三款的皮革OK繃了解愛馬仕Petit h到底在做什麼！

愛馬仕掀起熱議的皮革OK繃

愛馬仕這款皮革OK繃以細緻皮革打造，完整還原我們熟悉的外型，甚至連透氣孔的細節都完整地保留下來，而其上印有Petit h標誌的設計，更是讓這個原本只是一次性、短暫使用的日常物件，成為一件精緻且值得長久保存的配件，這樣的反差，正是Hermès Petit h設計中的創意表現，把最尋常的東西，放進最高規格的工藝之中，讓人忍不住會心一笑，這種看似「不按牌理出牌」的創作，都是在Hermès內部一個極為特別的創作部門中誕生。

Petit h的設計精神是什麼？

Hermès於2010年成立的Petit h工坊，初衷是希望將品牌在製作過程中留下的高級皮革、絲巾、水晶與金屬用料，能夠獲得再一次被重新想像與運用的機會，在這個部門裡，設計不受系列、季節或市場限制，每一件作品都帶著實驗性，也因材料來源的獨特性，幾乎無法被複製，而這次掀起討論的皮革OK繃也是Petit h設計精神的縮影，透過創意與工藝，讓原本可能被忽略的剩餘材料成為主角，相較於Hermès主線作品的嚴謹與經典，Petit h更像是一間由自由、即興，甚至帶點孩子氣的實驗室。

除了OK繃之外，皮革愛心扇子、動物收納盒、沙丁魚別針都是Petit h透過有趣的想像力結合材料適合的使用方式製作的有趣單品。

當你未來看到愛馬仕又推出了稀奇古怪的商品時，與其問「這能拿來做什麼」，不如先好好感受一下Petit h藏在其中的用心與玩味創意！





