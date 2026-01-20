愛馬仕Natures Marines系列餐瓷將海底花園搬上餐桌

愛馬仕推出以海洋植物與珊瑚為圖案的Natures Marines系列餐瓷。（圖／愛馬仕）

愛馬仕上周末於巴黎全新發布的餐瓷系列Natures Marines，由愛馬仕家居世界藝術總監

Charlotte Macaux Perelman 與 Alexis Fabry特別邀請插畫家 Katie Scott 共同創作，汲取十九世紀英國植物學插畫的靈感，並取材自威爾斯海岸的海洋植物，將海藻與珊瑚、海蓬子和柳珊瑚科的海扇延展成34件作品，是一曲獻給海洋世界的頌歌。

全新的Natures Marines系列餐瓷包括奶油盤、餐盤、碗器、沙拉盤、茶杯和花器，原本依循地貌靜靜棲居的海洋植物，躍上餐桌和生活空間，其中可見海藻、裙帶菜與紅藻，染上日光映照的玫瑰與橙色光澤，或是撫慰人心的綠意，抑或是清新的沙色調性。

愛馬仕Natures Marines系列餐瓷中的2號餐盤。（圖／愛馬仕）

Natures Marines餐瓷系列的海洋花園裡，纖細而半透明的枝狀形態，沿著瓷製茶壺、餐盤與碗器的曲線起伏、交疊。手工描繪於立體器皿上的金色細線，猶如海中光束折射的粼粼倒影

