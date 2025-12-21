愛髓時都在關渡心相繫 挽袖驗血建檔

生活中心／綜合報導

慈濟關渡園區歲末祝福感恩會暨人文藝術週活動，12月19至21日除了人文藝術的溫馨氛圍，更有守護生命的暖流—「愛髓時都在」造血幹細胞驗血建檔宣導活動。志工真誠邀約，鼓勵民眾挽袖驗血，把勇氣化為他人未來的希望。活動中，不少民眾響應建檔，展現社會共同守護生命的力量。







「生命的希望，從挽袖開始。」造血幹細胞推廣小組把握歲末良機，積極宣導「愛髓時都在」。志工透過「骨髓彈珠臺」遊戲、紙本資料與耐心解說，讓民眾在輕鬆氛圍中理解建檔的重要。加入配對資料庫，意味著成為他人活下去的希望。今年特別設計融入超人圖案的舉牌，傳達「挽袖建檔，不需披風，也能成為拯救生命的超人」。志工陳烱宏在互動中細心解說流程，讓參與者在歡樂中消除疑慮。



「志工的堅持與感動。」北投區建檔關懷小組窗口林鍵隆多年奔走各大小活動，持續宣導建檔的重要。他分享，曾多次見證捐贈者與受贈者的「相見歡」，每一次都令他深受感動。他說：「捐贈者的勇氣與善念，讓人敬佩，也讓我們更堅定使命。」



「青年世代勇敢響應。」剛滿18歲的大學新鮮人許展榮，與母親及妹妹一同參加。雖然妹妹尚未達到年齡限制，但一家人仍共同聆聽建檔條件。許展榮表示：「驗血建檔就能救人一命，是非常有意義的事。若能成功配對，幫助到需要的人，內心一定非常高興。」他的話語展現青年世代勇敢承擔社會責任的心聲。

今年剛滿18歲的許展榮，也是大學一年級新鮮人，他跟媽媽及妹妹一起參加活動，知道有造血幹細胞驗血建檔活動，三個人一起前去聆聽參與的條件。（照片／慈濟基金會）

「心願的延續與突破恐懼。」會眾劉幸媛曾因故未能建檔，但心願未曾放下。這次在靜思堂拍攝大愛節目時，她邀約同事林鈺涵與林佩怡共同響應。林鈺涵坦言，過去因害怕打針未曾捐血，但逐漸克服恐懼後，願意嘗試建檔。她說：「只要付出一點，就能幫助到需要的人。」在師姊解說下，她更了解到捐贈造血幹細胞僅需六至八小時，卻可能拯救一條生命，這份付出值得且珍貴。

「從疑惑到理解，愛的力量延續。」張尹瑄先前已完成網路預約，並透過師姊聯繫前往關渡靜思堂建檔。她與同事曾討論器官捐贈與造血幹細胞捐贈，甚至分享未來成為大體老師的心願。她坦言，起初誤以為需抽取脊髓，後來查詢資料並觀看影片，才發現過程並不困難。她說：「建檔只是先驗血留資料，真正被配對上的機率相當低，但若有幸成功，就是一份珍貴的福氣。」

「社工系學生的感動與行動。」就讀社工系的蘇秀雯，在活動中看見建檔攤位，便與朋友一同響應。她表示，看見大愛台播放的影片深受感動，體會到生命的珍貴，因此希望跟著慈濟人一起救人。她的行動，展現了社工專業與人文關懷的結合。





透過「骨髓彈珠臺」遊戲、紙本資料與耐心解說，讓民眾在輕鬆氛圍中理解建檔的重要。志工陳烱宏在互動中細心解說流程，讓參與者在歡樂中消除疑慮。（照片／慈濟基金會）





「愛的行動，社會的力量。」「愛髓時都在」不僅是一句口號，更是一份真切的行動。從志工的堅持、青年世代的勇敢、民眾克服恐懼的決心，到社工學生的感動，每一個故事都串起生命的希望。造血幹細胞驗血建檔，或許只是短短的抽血過程，但背後卻可能延續一條生命，讓愛的力量跨越時空，持續傳遞。





慈濟關渡園區歲末祝福感恩會暨人文藝術週，不僅是文化與藝術的交流平台，更是生命教育的實踐場域。透過「愛髓時都在」的宣導，社會大眾得以理解建檔的重要性，並以行動支持，讓更多病患在等待的路上，看見希望曙光。





在歲末祝福氛圍中，「愛髓時都在」造血幹細胞驗血建檔活動更為社會注入一股溫暖力量。每一位願意挽袖的民眾，都是生命的守護者；每一份勇氣，都是未來的希望。慈濟以行動呼籲：「只要願意建檔，不需披風，也能成為拯救生命的超人。」這份愛的力量，將在社會中持續擴散，讓更多生命因而延續。

















