愛「他」10年了！香港天菜男神來台 喊話合作鍾欣凌：姐弟戀也可以

魏浚笙將以歌手身份登跨年舞台。（圖／BTBAS Entertainment提供）

香港新一代天菜男神魏浚笙除了在《難哄》中演出香港舞蹈教師阿森一角，日前更獲得本屆金馬獎提名。跨年他以歌手身份來到台南演出，也特地接受台灣媒體訪問，透露準備了偶像林宥嘉的歌，「我已經練習10年了，從星光大道就是他的粉絲」。

魏浚笙坦言喜歡林宥嘉超過10年。（圖／BTBAS Entertainment提供）

魏浚笙分享過去在香港演唱會後台首次見到林宥嘉，「那時候我有跟他說我很喜歡他，他跟我說有聽過我唱的歌，我一聽到真的超開心。」被問到有無想合作的台灣藝人？他表示看了《影后》後非常喜歡鍾欣凌，被拱合作「姐弟戀」，他笑說沒問題，「演什麼都好，只要跟專業演員對戲，就會很享受。」

ALL(H)OURS將登台南跨年演出。（圖／COME ON JKSSP提供）

此外，韓國人氣男團「ALL(H)OURS」，今也出席台南跨年記者會，表示比起緊張，更多的是興奮心情，迫不及待上台演出，「希望快點站上舞台，把我們富含能量的音樂帶給觀眾朋友。」喊話帶給大家火熱的夜晚，用中文致謝：「謝謝大家、新年快樂」。

