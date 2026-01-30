愛「毒」書! 男從法國購3精裝書 竟藏千萬元搖頭丸

中部中心／蔡松霖 雲林報導

真的有這麼愛讀書嗎？還特別從法國跨海訂書！雲林檢警鎖定一名曾姓男子，去年九月從法國訂購3本書籍，結果竟是書本造型裡，藏了18包MDMA，也就是俗稱的搖頭丸，總重量4.6公斤，市價高達1千6百萬。

警方攔下男子盤問，因為他行為怪異，只要是經過的貨運車都被他攔下，詢問有沒有他名下包裹？警方進一步詢問到底買什麼？這麼期待？他卻回答不出來。警方vs.曾姓男子：「你是要領什麼貨，你的貨是什麼貨，沒有啊我就在網路買東西啊，那天也有錄到你，你為什麼要過去問他是哪家貨運，我只是問看看我要領東西，你要領什麼東西，我要領包裹而已，你要領什麼包裹，我在網路購物平台買的，買什麼買什麼東西呢，網路買的啊。」

回答猶如鬼打牆，直到被搜出，是3本精裝本的外文書籍，特別從法國寄來的精裝本，好厚重！這麼愛讀書幹嘛躲？一起來看看書裡寫什麼？一查怎麼了得，開書本，書中沒有顏如玉、沒有黃金屋，包藏的是害人毒品，MDMA，也就是俗稱的搖頭丸，3本書都只是空殼造型，數一數共藏有18包毒品，總重約4.6公斤。





雲林地檢署主任檢察官朱啟仁：「曾姓男子與年籍不詳的綽號阿樂，自法國走私7.5公斤的搖頭丸來台，他們將毒品包裝在精裝的書本內，利用貨運走私來台。」原來36歲的曾姓男子，去年9月透國法國的友人，從法國購入二級毒品MDMA搖頭丸7.5公斤，其中4.6公斤竟然異想天開，毒品藏書寄送回台，市價高達1600萬元！真的是愛"毒"書，毒品的毒，人贓俱獲，檢方將他依毒品罪及走私罪，提起公訴。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

