「愛ài高雄」城市形象短片完整版上線 AI視角帶領看見港都無限可能

高雄市政府新聞局今年推出城市形象短片，以「愛ài高雄」為主題，透過獨特且富有故事性的敘事方式，從一位「神秘外來者」入住高雄、展開城市探索旅程的視角出發，面對這座城市充滿未知與好奇，探索城市樣貌，接觸傳統文化與現代科技，感受港都新舊共融的人文底蘊。

內容： 高雄市政府新聞局今年推出全新城市形象短片《愛ài高雄》，完整版近日正式上線，以創新敘事手法與濃厚故事感，邀請觀眾從一位「神秘外來者」的視角，重新認識這座充滿活力的城市。短片以「Check in」高雄作為開場，主角現身高雄流行音樂中心，帶著對城市的好奇與未知，展開一段深入港都的探索旅程。

↑圖說：新聞局城市行銷短片以「愛ài高雄」為主題，從一位「神秘外來者」入住高雄「Check in」的角度開場。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

隨著情節推進，神秘外來者不斷轉換角色、融入在地生活，勇於嘗試並感受城市多元樣貌，從傳統文化到現代科技，串連出高雄新舊交融的人文風景。短片設定主角為AI人物，透過與城市人、事、物的互動激盪火花，呈現高雄豐富而立體的城市面貌。鏡頭帶領觀眾走訪六合夜市、武廟市場、蚵仔寮漁港、駁二藝術特區、美濃與淨零學院等地，也體驗輕軌、公車等大眾運輸，從陌生到熟悉，逐步感受港都的生命力與溫暖人情。

↑圖說：短片主軸「愛ài智慧、愛ài國際、愛ài成長、愛ài啟發、愛ài無限驚喜、愛ài高雄」。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

新聞局長項賓和表示，「AI」概念同時延伸出台語發音「ài」，蘊含「愛」的意涵。短片透過夜間燈光勾勒高雄車站、蓮池潭龍虎塔、大港橋與亞洲新灣區等城市地標，呼應「愛ài智慧、愛ài國際、愛ài成長、愛ài啟發、愛ài無限驚喜、愛ài高雄」的核心主軸，展現高雄持續前進的城市精神與發展動能。

↑圖說：影片紀錄高雄的成長與轉變，歡迎民眾來探索高雄的無限可能。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

市府指出，高雄不僅是一座適合生活的城市，更是追逐夢想、充滿期待的舞台。透過《愛ài高雄》城市形象短片，市府期盼向世界展現港都多元而獨特的魅力，誠摯邀請各界走進高雄、探索高雄，在每一次相遇中感受城市的成長與無限可能。

5分鐘完整版YouTube連結： https://youtu.be/sFiQ_QFsZi0

