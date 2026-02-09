愛vs.被愛怎選？正妹陷兩難求助 過來人這樣說

近日有一名女網友在「愛與被愛」之間陷入兩難，發文向網友求助。（示意圖／翻攝自Pexel）





感情一直是許多人面臨的難題。近日有一名女網友在「愛與被愛」之間陷入兩難，發文向網友求助，引發熱烈討論。

感情該選擇愛還是被愛？

原PO在Dcard女孩版以「選擇愛的還是選擇愛自己的」為題發問，自己身邊追求者不少，且經濟條件相當優渥，自認十分重視外貌，因此對伴侶的財力與大方程度也有一定要求，她也坦言，面對能提供高度情緒價值與物質付出的對象時，始終難以產生心動，甚至會出現反感；反倒是對自己真正喜歡的人，卻常無法獲得所需的安全感與穩定。

廣告 廣告

原PO透露，自己有躁鬱症，讓她在感情中格外依賴情緒支持與愛支撐，卻陷入像「中邪」般的循環，總是喜歡上三觀不合、或認為戀愛浪費時間、只想專注工作的對象，無法得到她最需要的關懷；而當遇到願意付出、能給情緒價值的人時，內心與身體卻誠實地排斥。

面對旁人常說的「選擇有錢、能給你情緒價值、付出的」，原PO無奈表示，當真正遇到這樣的人時，自己卻無法接受「因為對方給了錢或情緒價值就必須喜歡」的想法，心裡也完全開心不起來。

對此，原PO感到相當矛盾與困擾，因此發文希望能獲得解答，並詢問「真的選擇愛自己，能夠委屈自己慢慢愛上對方嗎⋯⋯」。

貼文一出，許多網友留言表示，「一定要選擇我愛的，因為感情需要磨合，靠的就是喜歡對方才願意磨合下去，如果不喜歡很容易就想說拜拜了吧⋯⋯」、「我兩種都談過，但發現最後還是要選自己愛的，關係比較平衡，選一個喜歡自己太多的，很容易想分手」、「我選我愛的，最後後悔了 原本以為是雙向奔赴，後來發現妥協退讓的只有我，原來他的愛只在言語裡，從來沒有行動」。

不過也有網友認為，「你要先愛自己才行，而且追求者多也有部分跟妳缺愛缺乏情緒價值有關，這種人下意識會討好人，所以也很常有人會喜歡妳，因為妳就是相對好相處」、「等待吧，我覺得不愛的很難慢慢愛上」、「還沒等待到，繼續看看，會有為之一亮的，那時請好好抓住」、「選雙方都互相喜歡的啊…不能理解為什麼要因為單方面喜歡而委屈求全在一起？」、「選雙方都是真心相愛的，沒有遇到這樣的對象真的不用退而求其次，除非你還年輕想增加戀愛經驗可以試試」、「我會選我愛也愛我的，沒有的話就單身吧！」。

更多東森新聞報導

錦和國中楊凱婷老師創新英文學習軟體 提升學生學習熱情

花蓮太平洋燈會開幕「會呼吸的奇蹟之塔」絕美首演

威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」

