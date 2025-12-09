感人！三年心願擲立筊定緣 余凱揚迎請新港金虎爺

節目中心／林瓊玉報導

近日發生一件動人的人神緣分故事。曾在三立電視台《超級紅人榜》中表現亮眼、活躍於戲劇演出的歌仔戲世家英俊小生——藝人余凱揚，分享了一段充滿巧合與感動的信仰經歷，引發關注。他坦言，三年前便萌生想將金虎爺請回家供奉的念頭，但因家中已有神明而作罷；直到今年，他在新港奉天宮意外擲出立筊，感覺金虎爺似乎也在等待著這段緣分。

余凱揚擲出立筊迎新港奉天宮金虎爺。（圖／寶島神很大）

今年余凱揚受好友豪哥邀請，前往新港奉天宮參與金虎爺會過運、補財開光儀式時，心底那股久違的衝動再次浮現。雖然當時不敢立即擲筊，他仍與虎爺結緣了一枚玉牌。直到上週，他心血來潮重返奉天宮，決定正面向虎爺提出心中的疑惑。然而一開始博杯時連連笑筊，始終問不了重點，他便乾脆直接開口：「虎爺公，是不是希望我將您請回家？」

話聲落下，筊杯連續落出五個聖筊，讓他當場愣住，也彷彿收到神明清楚無比的回應。

余凱揚擲出立筊迎新港奉天宮金虎爺。（圖／寶島神很大）

儘管答案已然明確，他仍先回家沉澱思考。然而三天後，他夢見金虎爺，夢兆的強烈感受讓他決定再次回到新港奉天宮確認。結果第二次詢問時，又連續擲出五個蓋筊。他也擔心自己的遲疑是否讓虎爺不悅，再取筊詢問後，得到三個聖筊作為回應，像是一份溫柔的肯定。

新港奉天宮金虎爺。（圖／寶島神很大）

在完成神尊挑選後，他回宮請示開光日期，卻迎來這段故事最戲劇性的瞬間──筊杯連續笑了二十多次，最後竟筆直立起。

那一刻，他形容自己「雞皮疙瘩掉滿地」，彷彿所有訊號都在同一瞬間指向答案：金虎將軍已經定下這段緣分。

神奇的立筊。（圖／寶島神很大）

目前開光儀式已確定於農曆十月二十六日上午舉行。余凱揚感性表示：「真的很感動，也覺得被祝福。希望虎爺公、馬祖婆庇佑大家平安健康。」這段感人的迎神緣分，也彰顯台灣深厚的信仰文化與神明與信眾之間的心有靈犀。

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

