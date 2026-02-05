感冒乾吞發泡錠險丟命！老人「氣管狂發泡腫脹」 送醫意識已不清

發泡錠。示意圖，取自Pixabay



進入秋冬，流感季拉緊報，在台灣有許多人習慣用發泡錠補充維他命緩解症狀，但如果使用方式錯誤，這麼一小顆丸錠也有可能致命。藥師洪政憲4日分享，國外一名72歲老翁因感冒不適，乾吞發泡錠，沒想到藥錠卡在氣管內大發泡，以致老翁嚴重呼吸窘迫、pH明顯酸中毒，以及心跳一分鐘達135下等，急送加護病房搶救。

洪政憲4日在臉書粉絲團分享一起文獻記載真實案例。他提到，個案是一名72歲老翁，被送到急診時呼吸聲很大、每次吸氣宛如卡住，喉嚨發出明顯喘鳴聲，呼吸急促多達1分鐘30多次，臉部微微發紫、人也呈現恍神狀態。

醫護人員詢問後才了解，這名老翁有感冒症狀，遂拿了一顆NAC化痰發泡錠（1200mg），未兌水直接吞入口中，結果藥卡在氣管並開始發泡，老翁非常不舒服開始狂咳，沒多久就發現自己無法呼吸、越來越喘，他開始慌張，嘗試呼吸時藥物被推入氣管更深處。

老翁送醫後已出現嚴重呼吸窘迫症，洪政憲指出，這是一種危及生命的急性肺部發炎，透過X光檢查，頸部影像上看到聲門下氣管的位置明顯變窄，呈現一個典型的「鉛筆尖徵象（pencil tip sign）」，另血氣分析也查出二氧化碳嚴重滯留、血氧偏低、pH明顯酸中毒，以及心跳快到一分鐘135下、下意識反應遲鈍等。

洪政憲提到，當時醫療團隊立即給予高濃度氧氣、腎上腺素、支氣管擴張劑、類固醇，後續使用藥物控制心跳和血壓，即時救回老翁一命，一週後順利出院。

洪政憲說明發泡錠卡喉嚨或氣管，造成局部強烈刺激，可能會立即造成下生門水腫，直接封住呼吸道。此外，吸入NAC發泡錠也可能誘發類過敏反應，從老翁個案中可看到，除了局部化學刺激，後續出現的嚴重喘鳴、心跳加快、血壓上升，「有可能是因為吸入NAC而誘發的全身性過敏反應——文獻中曾有致命案例。」

洪政憲提醒，真正的危險往往不是藥物本身，而是錯誤使用，用錯的那一刻，可能就是生死之間的距離，而發泡錠一錠要完全溶解在足量水中再喝下，不可直接吞或含在嘴裡，「國內也曾有案例因為口含發泡錠而窒息。尤其是長者、吞嚥功能較差的人，更需要特別留意。高風險族群也可以和醫師討論是否需要更換不同的劑型。」

