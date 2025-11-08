感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
秋冬交替時節為呼吸道疾病高發期，不少人感冒喉嚨痛時會自行服用抗生素「消炎」，卻因此延誤治療時機。大陸浙江省寧波市36歲張先生（化名）因喉嚨痛擅自吃抗生素，結果病情惡化。北侖區第二人民醫院耳鼻喉科主任鄔忠偉檢查發現，他的咽喉後壁佈滿白色斑點，確診為真菌性咽喉炎，元兇是白色念珠菌。
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如覆上「雪花」，最終確診為真菌性咽喉炎。
鄔忠偉指出，導致病情惡化的元兇是白色念珠菌。抗生素能殺死致病細菌，但也會破壞口腔內正常菌群，讓真菌有機可乘。加上張先生長期處於高壓狀態、免疫力下降，最終引發感染。醫師立即要求他停用抗生素，改用抗真菌藥物治療。經過一段時間的治療後，張先生喉嚨疼痛明顯緩解，白色斑點也逐漸消退。
鄔忠偉提醒，許多真菌性咽喉炎患者在就診前都曾自行服用抗生素，其中約八成有亂用藥史，甚至有糖尿病患者誤將咽痛當作「上火」，結果引發更嚴重的真菌性肺炎。他強調，抗生素並非萬能藥，只對細菌感染有效，對病毒、真菌或過敏性炎症完全無效。
根據統計，約70％的急性咽痛源於病毒感染。若出現喉嚨痛、發熱等症狀，應進行血常規或C反應蛋白檢測，確定感染類型後再用藥，切勿自行購藥服用。醫師特別呼籲，免疫力低下者與糖尿病患者更應提高警覺，避免亂用抗生素導致病情惡化。
