感冒亂吃抗生素！男喉痛一個月沒好 醫檢查竟是「雪花滿滿」

感冒自行服用抗生素，小心狀況愈來愈糟。中國一名男子喉嚨痛，因為工作忙碌，便自行購買抗生素服用，沒想到症狀反變嚴重，就醫時發現喉嚨感染真菌，布滿白色斑點。

根據中國央視網等報導，浙江省寧波市36歲張姓男子（化名）從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，便自行買來抗生素吃下，沒想到一個月過去，病情不但沒改善還惡化，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。

耳鼻喉科主任鄔忠偉進行喉鏡檢查後，發現張男咽喉有一層白茫茫的「雪花」，得知張男經常自行服用抗生素，確認為真菌感染，禍首則是白色念珠菌。

患者咽喉後壁布滿白色斑點，確診為真菌感染。翻攝自微博

鄔忠偉表示，抗生素雖會殺死病菌，但會不分青紅皂白地把口腔裡的「好菌」、「壞菌」一律殺光，讓白色念珠菌有機可乘，加上張男處於高壓狀態也易使免疫力下降，因而引起感染。張男停用抗生素，並對症下藥後，喉嚨痛明顯緩解，白色斑點也逐漸消退。

鄔忠偉提醒，雖然7成急性咽喉痛與病毒感染有關，但仍要確認病因才考慮使用抗生素，若是有相關症狀還是應該就診。

根據高醫醫訊，念珠菌是一種真菌（黴菌），是人體常見的共生菌種，正常分佈於口腔、腸胃道及生殖泌尿道。喉嚨念珠菌症多見於嬰兒、孕婦、老人、營養不良、重症患者等免疫力較低的人身上。

