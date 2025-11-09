感冒亂吃藥！男喉嚨痛爆 一照「長滿雪花」嚇壞醫

大陸中心／游舒婷報導

不少人感冒時會選擇自己服藥控制，不過要小心可能讓狀況越來越糟！中國一名男子就在喉嚨痛時，自行服用抗生素，結果喉嚨痛症狀卻因此惡化，就醫時發現喉嚨佈滿「白色斑點」，畫面曝光相當嚇人。

中國男子亂吃藥，導致喉嚨感染。（圖／取自微博）

綜合陸媒報導，中國浙江省寧波市一名36歲的張先生（化名）覺得喉嚨不舒服，因為工作忙選擇自己到藥局買抗生素服用，結果症狀卻越來越嚴重，到醫院就診後，醫師透過喉鏡檢查中發現，他的咽喉壁上已經佈滿了白色斑點，宛如雪花。

張先生以為自己吃完抗生素後會好一點，沒想到進一步出現吞嚥不適、喉嚨灼傷的狀況，醫師說明，張先生咽喉壁上出現的白色斑點經化驗後發現是「白色念珠菌」。對此，醫師說明，男子認為抗生素可以殺菌，雖然可以殺菌，但它不會分別好菌跟壞菌，而進一步給了白色念珠菌生長空間，進而造成嚴重感染。

醫師說明，張男因為熬夜、壓力大等生活習慣導致免疫力下降，感冒後自行用藥不當，導致菌群失衡﹐讓真菌感染趁虛而入，最終引發真菌型咽喉炎。醫師提醒，如果感冒還是要就醫，不要隨便用藥，導致病情加重。

