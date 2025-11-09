感冒亂吃藥 36歲男喉嚨「滿是雪花」嚇壞醫生

男子口腔內的景象嚇壞醫師。 （示意圖／Pexels）





感冒亂服藥，小心病情更加惡化！中國大陸浙江一名36歲男子，擅自服用抗生素治療喉嚨痛，導致病情加劇，喉嚨甚至出現「滿是雪花」景象，嚇壞看診醫師。

綜合陸媒報導，該名居住在寧波市的男子因工作導致作息不穩定，近日出現喉痛症狀，也因為工作緣故自行購買抗生素服用。未料男子病情不僅未改善，還嚴重到必須前往醫院看診。

寧波市北侖區第二人民醫院耳鼻喉科主任鄔忠偉說明，當時透過喉鏡檢查男子咽喉，驚見咽喉後壁滿是宛如雪花的白色斑點，進一步檢查確認是真菌性咽喉炎。

廣告 廣告

鄔忠偉解釋，男子先因熬夜、壓力與生活習慣導致免疫力下降，再因擅自用藥不當，造成抗生素在殺死細菌同時，破壞口腔內正常菌群，讓真菌有機可趁，最終導致罹患白色念珠菌引發的真菌性咽喉炎。

男子的口腔長滿雪花。（圖／翻攝自每日甘肅）

鄔忠偉表示，男子經停用抗生素並接受真菌藥物治療後，病況已明顯改善，他強調，抗生素只對細菌有效，無法「殺死」病毒、真菌或過敏性炎症。

衛福部資訊指出，白色念珠菌是常見的致病真菌，可能引起皮膚、口腔及陰道感染，症狀包括紅腫、搔癢、異常分泌物等。保持良好衛生習慣通常能預防，如果感染，也應遵循醫囑用藥，切勿自行診斷或濫用藥物，以免延誤病情或造成抗藥性。

更多東森新聞報導

日夫妻票選「性生活消失」原因排行榜 「生了小孩」只排第三

貿易戰降溫！北京宣布暫停實施6項稀土出口管制 恢復美大豆進口

日22歲男作業員被機器「夾爆頭」 30分鐘後慘死

