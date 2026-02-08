感冒併發症恐致命！醫示警「7大症狀」快就醫
氣溫驟降讓感冒病毒更加活躍，許多民眾習慣忍耐不就醫，胸腔暨重症專科醫師黃軒卻提出嚴正警告，病毒若未被免疫系統清除，恐引發嚴重併發症甚至危及性命。他特別提醒，除了常見的咳嗽、發燒，若出現牙痛、耳朵悶痛等非典型症狀，可能是併發症的前兆。
黃軒醫師整理出感冒後常見的七大併發症與一項罕見但致命的重症。其中急性鼻竇炎除了鼻塞、流黃綠鼻涕外，若伴隨臉頰或額頭壓痛、牙痛、口臭，且症狀超過十天未改善，或是出現退燒後又燒起來的「二段燒」，就要小心。中耳炎則會出現耳痛、耳悶、聽力變差或發燒，常與鼻塞、耳咽管不通有關，在小孩身上最為常見。
喉炎或聲帶發炎會導致聲音沙啞、喉嚨痛、乾咳，小孩若出現像狗叫一樣的「犬吠樣咳嗽」加上吸氣時有喘鳴聲，務必特別小心，可能是哮吼。急性支氣管炎則表現為咳嗽拖很久、痰多、胸悶，這類咳嗽可能持續二至三週，多半仍是病毒引起，不等於一定要吃抗生素。
肺炎是需要高度警戒的併發症，高燒不退、呼吸急促、胸痛、精神變得很差、血氧下降都是警訊。老人、幼兒、孕婦、慢性病患及免疫力低下者都是高危險族群。原本就有氣喘或肺阻塞的人，感冒後喘得更明顯、夜間咳醒、吸入藥物用量變多，這類患者感冒後的風險通常比一般人更高。
脫水與電解質失衡的症狀包括吃不下、嘔吐、腹瀉、發燒流汗、尿量變少、頭暈，這些症狀在幼兒與老人身上特別常見，需注意水分補充。黃軒醫師特別強調，罕見但要命的心肌炎或心包膜炎，若感冒後出現胸痛、心悸、喘、極度疲倦、昏厥等症狀，這是加護病房會出現的危急個案，雖然少見，但一旦懷疑就必須立刻就醫排除，否則恐有生命危險。
黃軒醫師提醒，冬天最陰險的不是低溫，而是民眾對感冒的輕敵。病毒可能會「往上衝」或「往下滑」引發嚴重併發症，當身體出現上述「紅旗訊號」，代表病毒可能已經擴散，切勿再忍耐，應盡速尋求醫療協助。
