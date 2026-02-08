感冒別再硬撐！重症醫點名8大併發症 嚴重恐要命

【記者黃泓哲／台北報導】感冒別再當小病看！重症醫師黃軒近日在臉書提醒，感冒病毒不只會讓人流鼻水、咳嗽，若沒有好好休息或延誤治療，可能引發多種嚴重併發症，尤其在冬季或氣溫變化大的時候更要提高警覺。他點出至少8種常見併發症，呼籲民眾出現異常症狀時，別再硬撐。

黃軒指出，上呼吸道感染後，最常見的併發症包括急性鼻竇炎與中耳炎。若鼻塞、黃綠鼻涕、臉頰或額頭壓痛、牙痛、口臭等症狀超過10天未改善，或一度好轉卻突然惡化、反覆發燒，就要小心鼻竇炎找上門；若合併耳痛、耳悶、聽力下降與發燒，則可能與中耳炎有關，通常與鼻塞導致咽鼓管不通有關。

在下呼吸道方面，感冒也可能引發喉炎、急性支氣管炎甚至肺炎。喉炎常見沙啞、喉嚨痛與乾咳，孩童若出現犬吠樣咳嗽或吸氣喘鳴需特別注意；若咳嗽拖很久、痰多、胸悶，可能是急性支氣管炎。若出現高燒不退、呼吸急促、胸痛、精神不佳或血氧下降，就要高度懷疑肺炎，老人、幼兒、孕婦與慢性病患者更是高風險族群。

此外，黃軒提醒，感冒後若出現喘得更明顯、夜間咳醒，可能誘發氣喘或肺阻塞惡化；若吃不下、嘔吐、腹瀉、發燒流汗導致尿量變少，則可能出現脫水或電解質失衡。最需要警惕的是罕見但致命的心肌炎或心包膜炎，感冒後若出現胸痛、心悸、喘、極度疲倦或昏厥，務必立即就醫。黃軒強調，出現呼吸困難、嘴唇發紫、意識混亂、高燒大於39°C超過3天、血氧小於94%等警訊，千萬別拖，因為冬天最可怕的不是冷，而是對感冒掉以輕心。

