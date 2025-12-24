感冒別急著吃抗生素！醫揭2嚴重下場：恐無藥可醫

記者蔣季容／台北報導

感冒時若錯用抗生素，可能讓細菌出現抗藥性。（示意圖／資料照）

不少人感冒看診時，都會要求醫師開立抗生素，加速康復。不過耳鼻喉科醫師張嘉峻表示，若錯用抗生素，可能導致腸道菌叢失衡，影響腸胃道裡的好菌。此外，細菌也可能出現抗藥性，若是哪天人體真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨無藥可用的困境。

張嘉峻在臉書表示，感冒在醫學上稱為「急性上呼吸道感染」，絕大多數是由 「病毒」 所引起的。而抗生素是用於治療「細菌」感染，除非有疑似細菌感染的症狀，例如黃綠色的鼻涕、濃痰、或是扁桃腺化膿，才考慮使用抗生素。

張嘉峻指出，常常錯用抗生素可能會導致腸道菌叢失衡，抗生素在殺死致病菌的同時，也可能影響腸胃道裡的「好菌」。這就是為什麼有些人在服用抗生素後，會出現腹瀉或消化不良的情況。

此外， 如果我們在不需要的時候頻繁使用抗生素，細菌容易演化出「抗藥性」。長遠來看，等到未來某一天真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。

張嘉峻提醒，若想要感冒快快好，以下3招教給大家：

1、多喝水：水分能幫助身體代謝，也能讓呼吸道黏膜保持濕潤。

2、補充維他命：各類維他命能增強免疫力，提供身體作戰需要的營養支持。感冒時額外補充維他命C是很好的選擇。

3、多休息、不熬夜、睡眠充足：給身體足夠的睡眠時間，免疫系統才能全速運轉。

