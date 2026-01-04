感冒前「吞2000毫克維生素C」壓下去？醫曝恐怖代價

記者蔣季容／台北報導

醫師提醒，要提升免疫力，還是得靠日常均衡飲食與生活作息。（示意圖／資料照）

近日有網友在社群平台分享，若感覺快感冒時，可以吃2000mg（毫克）的維生素C，就能將感冒壓下去。對此，小兒科醫師解答，高劑量維生素C的效果常被神化，單次高劑量吃還容易拉肚子，也很難真正吸收到體內使用，提醒民眾要提升免疫力，還是得靠日常均衡飲食與生活作息。

一名網友在Threads指出，「如果你有即將快感冒的症狀，想急救不要感冒的你，可以吃下2000毫克的維生素C（發泡錠也可），你那快感冒邊緣的症狀就好了，但會輕微腹瀉」。

對此，醫師傑登在臉書表示，維生素C是必要營養素，可維持免疫力正常運作。對一般人來說，日常規律適量攝取，統計上可以「稍微縮短感冒病程」（成人8%、兒童14%）；但「症狀出現後」才高劑量使用，根據現有證據是無法有效「壓下」感冒的。

傑登說明，感冒是病毒感染，正常病程通常是3至7天自然痊癒，如果有人說一吃高劑量維生素C後感冒立刻就好了，很大機率其實是「根本不是感冒」，像是過敏、疲勞或天氣不適，休息後就改善；或是感冒病程剛好結束；也有可能是自我安慰劑效應，吃了之後心理上覺得有效，但不是高劑量維生素C的作用。

傑登提醒，成人每日維生素C攝取上限建議是2000mg，而且腸胃吸收有限，當單次劑量超過1000mg時，腸道吸收率會降至50%以下，剩餘未吸收的維生素C進入大腸產生滲透壓，一次2000mg 以上容易因滲透壓過高，引起腹瀉、腹脹、胃痛，長期過量還可能增加草酸鈣腎結石的風險。

傑登建議，民眾每天從新鮮蔬果中獲得100至200mg維生素C，即可維持健康，若想試高劑量，請分成1天2至3次服用，減少腸胃不適。此外，充足水分、均衡營養、好好休息才是感冒恢復的真理。

