感冒反反覆覆好不了？醫師揭兩大原因＋3招強化免疫力

感冒才好又中標！可能是病毒變異或是自身免疫力不夠完整，容易反覆生病。（Freepik生成示意圖）

近日天氣，白天出大太陽，晚上氣溫瞬間驟降變冷，不少人因此感冒，甚至出現「剛好不久又感冒」的經驗，讓生活與工作倍感困擾。天祥醫院副院長江坤俊醫師提醒，其實感冒不是一次得到就結束的疾病，身體免疫力不夠或病毒一直在變異，都可能讓感冒反覆上身。

兩大原因：為什麼感冒老是反覆？

1.病毒不斷變異

感冒是由病毒引起的，而感冒病毒會持續微調基因序列，因此即使曾感染過同一型病毒，免疫系統也可能因為病毒的變化而「認不出它」，導致再次感染。

2.免疫力不夠完整

即使感染過感冒病毒，人體產生的免疫力也未必完全或長久，容易因睡眠不足、壓力大、營養不良等因素下降，使身體防禦力不足，讓病毒有機可乘，再次生病。

3招提升免疫力，降低感冒機率

1.充足睡眠

睡眠是免疫系統修復的重要時間，每晚保持足夠的睡眠，讓身體有能力抵抗病毒。

2.均衡飲食、營養補充

多吃富含蛋白質、維生素與礦物質的食物，如蛋、魚、蔬果，避免營養不足造成免疫力下降。

3.適度運動

規律運動可以提升身體免疫力與抵抗力，保持身體健康，也有助於降低病毒入侵風險。

廣告 廣告

江坤俊醫師提醒，感冒反覆並非罕見現象，關鍵在於提升自身防護力，維持良好的生活習慣，才能讓病毒不再輕易找上門。



回到原文

更多鏡報報導

男生居然也有更年期？泌尿科醫師列7大症狀，你中了幾個？

「猛健樂」能瘦掉四分之一個自己？費用、副作用、復胖率一次看

貼錯酸痛貼布，小心紅腫癢！藥師教你怎麼挑